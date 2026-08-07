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Cincinnati vs Pumas, Partido de la Leagues Cup: Horario y Dónde Ver

Los Pumas de la UNAM y Cincinnati se miden este viernes en el torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX y la MLS

Keylor Navas portero de los Pumas de la UNAM.Keylor Navas portero de los Pumas de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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