Cincinnati vs Pumas, Partido de la Leagues Cup: Horario y Dónde Ver

Este viernes 7 de agosto de 2026, los Pumas de la UNAM enfrentan a Cincinnati en la Leagues Cup.

El encuentro se realizará en el TQL Stadium, en Cincinnati, Ohio, en su segundo compromiso de este torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX y de la MLS.

Horario de Cincinnati vs Pumas

El horario establecido para este encuentro es a las 18:00 horas.

¿Dónde ver?

El partido donde los Pumas visitan a Cincinnati en Estados Unidos, se podrá ver en nuestro país por televisión de paga y un canal de tv abierta.

Y puedes seguir todos los detalles del partido en el LIVEBLOG de N+ con el minuto a minuto de este encuentro de la segunda jornada.

Pumas y su paso en la Leagues Cup

Los Pumas de la UNAM llegan a esta segunda jornada de la Leagues Cup para enfrentar al equipo de la MLS, con el peso en la espalda de lograr el triunfo, en búsqueda de pasar a la siguiente ronda, debido a que en su debut en este torneo, cayó ante Charlotte FC con un marcador de 3 a 0.

En tanto Cincinnati, viene de vencer a Pachuca en el inicio de la competencia, 3 goles por 1.

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