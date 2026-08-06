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Diego Forlán, Nuevo Director Técnico de Uruguay: Aquí, sus Principales Logros

La Asociación Uruguaya de Futbol anuncia la designación de Diego Forlán al frente de la selección mayor y de la Sub-20

Diego Forlán, nuevo DT de la Selección de Uruguay. Foto: X @UruguayDiego Forlán, nuevo DT de la Selección de Uruguay. Foto: X @Uruguay

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Diego Forlán asume como director técnico de Uruguay. ¿Podrá repetir sus éxitos como jugador ahora desde el banquillo? Descubre sus logros y el reto que enfrenta tras el Mundial 2026.

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