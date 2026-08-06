Diego Forlán, Nuevo Director Técnico de Uruguay: Aquí, sus Principales Logros

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) anunció hoy, 6 de agosto de 2026, que Diego Forlán asumirá la dirección técnica de la selección mayor de Uruguay y también de la categoría Sub-20.

"Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", señaló en un mensaje.

El exdelantero, líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del fútbol, con un cuarto puesto en Sudáfrica 2010, dirigirá los amistosos que en setiembre, octubre y marzo dispute un equipo charrúa que está en fase de reconstrucción tras el fracaso en el Mundial 2026, donde la escuadra tuvo inesperados empates ante Arabia Saudita (1-1), Cabo Verde (2-2) y una derrota 1-0 ante la campeona España.

El acuerdo con el exfutbolista -balón de oro en el Mundial de Sudáfrica 2010- se cerró tras semanas de negociación.

Según dijeron fuentes de la AUF a la agencia de noticas AFP, el contrato marcaría una conducción técnica interina en la selección absoluta, pero con la puerta abierta a prolongar el vínculo.