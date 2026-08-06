Seguridad

Campesinos se Manifiestan en Gómez Palacio para Exigir la Liberación de José Carmen 'N'

Campesinos de diferentes ejidos de La Laguna se manifestaron en Gómez Palacio para exigir la liberación del productor José Carmen 'N'

Campesinos de diferentes ejidos de La Laguna se manifestaron en Gómez Palacio para exigir la liberación del productor José Carmen 'N'José Carmen 'N', fue detenido por el presunto delito de extorsión agravada. Foto: N+

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José Carmen 'N', fue detenido por el presunto delito de extorsión agravada en La Laguna

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