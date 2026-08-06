Campesinos se Manifiestan en Gómez Palacio para Exigir la Liberación de José Carmen 'N'

Campesinos de distintos ejidos del perímetro de La Laguna de Durango se manifestaron de manera pacífica para exigir la liberación del productor José Carmen 'N', quien permanece recluido en el CERESO.

Los inconformes aseguran que las presuntas acusaciones en su contra son falsas y que no existen pruebas que justifiquen su detención, por lo que pidieron que el proceso se lleve a cabo con apego a la ley y se respeten sus derechos.

Daniel Ortega Castañeda, hijo del detenido, afirmó que su padre ha sido un luchador social que durante años ha defendido el acceso al agua para los pequeños productores del campo, además de participar activamente en la defensa de los intereses de los ejidatarios de la región.

Los manifestantes, provenientes de ejidos como Bermejillo, Santa Clara, Lázaro Cárdenas y otros de la región, pidieron la intervención del Gobierno del Estado y de las autoridades federales para revisar el caso y garantizar un proceso de justicia transparente, al considerar que su detención ha generado preocupación entre los productores del campo.

Detienen a José Carmen 'N' en La Laguna

José Carmen 'N', fue detenido por el presunto delito de extorsión agravada en perjuicio de un ejidatario de Gómez Palacio.

De acuerdo con la investigación, el imputado presuntamente exigía 20 mil pesos por cada hectárea de riego a cambio de no suspender el suministro de agua a productores del módulo 05 de Brittingham, aprovechando su cargo como presidente de dicho módulo.

Luego de la denuncia de la víctima, se obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en su contra el pasado 2 de julio del 2026. La FGED informó que mantiene abiertas otras investigaciones por hechos similares e invitó a posibles víctimas a presentar su denuncia para fortalecer las indagatorias y esclarecer si existen más personas afectadas por este mismo esquema.