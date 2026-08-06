Rayo Provoca Incendio al Caer Sobre Palmera en Torreón

La intensa lluvia del 5 de agosto del 2026 vino acompañada de rayos y truenos, uno de ellos cayó directamente sobre una palma en el centro de la ciudad, provocando un incendio que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 a las 19:39 horas, en el cruce de la avenida Zacatecas y Juan Gutenberg, en la colonia Tercero de Cobián, en el centro de Torreón. De acuerdo con el folio, vecinos reportaron que la palmera comenzó a arder justo después de la caída del rayo.

Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Lluvia deja árboles y cables caídos en Torreón

Pero ese no fue el único estrago que dejó la tromba. Hasta el corte de las 22:00 horas, Protección Civil tenía reportes de fallas eléctricas, cables haciendo corto y árboles caídos en varios puntos de la ciudad.

En Ampliación Los Ángeles, Pueblo Nuevo, Francisco I. Madero y Villa Zaragoza se reportaron cables haciendo corto. En Braulio Fernández y el ejido Providencia hubo reportes de cables caídos. Asimismo, en Prolongación Los Nogales, Villa Jacarandas y el ejido Santa Fe se registraron árboles haciendo contacto con cables eléctricos.

Además, se reportaron árboles caídos en José Luz Torres, Vicente Guerrero y Ampliación Senderos.