Seguridad

Rayo Provoca Incendio al Caer Sobre Palmera en Torreón

El incendio se registró después de que un rayo cayera sobre una palma en el centro de Torreón

El incendio se registró después de que un rayo cayera sobre una palma en el centro de TorreónLa tormenta en Torreón también provocó la caída árboles y cables. Foto: Protección Civil

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La tormenta en Torreón también provocó la caída árboles y cables durante el miércoles

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