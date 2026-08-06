La mañana de este 6 de agosto del 2026 se registró un accidente sobre el periférico Raúl López Sánchez de Torreón, a la altura del ejido San Luis, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un vehículo color rojo le cortó la circulación a un tráiler rojo al intentar incorporarse a los carriles centrales del periférico, en dirección de Gómez Palacio hacia Torreón.

Debido a la maniobra, el tráiler impactó al automóvil, provocando que este girara sobre la vialidad hasta quedar con una de sus llantas fuera del camino, sobre la zona de incorporación.

Sin lesionados de gravedad en el periférico Raúl López Sánchez

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a una joven que viajaba como acompañante de la conductora. Después de ser valorada, se determinó que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Finalmente, agentes de Peritos se encargaron de realizar el levantamiento del accidente, así como de deslindar responsabilidades para determinar cómo ocurrieron los hechos.