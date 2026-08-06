Accidentes

Accidente Entre Vehículo y Tráiler en Periférico Raúl López Sánchez de Torreón

La mañana de este jueves se registró un accidente entre un vehículo y tráiler en periférico Raúl López Sánchez de Torreón

El trailer impactó a un vehículo que le habría cerrado la circulaciónNo se registraron personas lesionadas de gravedad. Foto: N+

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El trailer impactó a un vehículo que le habría cerrado la circulación sobre el periférico Raúl López Sánchez de Torreón

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