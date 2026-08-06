Motociclista es Arrastrado por Arroyo en Avenida de Nogales, Sonora

Un motociclista fue rescatado por elementos del Departamento de Bomberos de Nogales luego de ser derribado por la fuerte corriente de un arroyo formado durante las intensas lluvias registradas la noche del miércoles en el cruce de la avenida 5 de Febrero y la calle San Martín.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el joven intentó atravesar el cauce para incorporarse a la vialidad. La fuerza del agua lo hizo caer junto con su motocicleta, dejándolo en una situación de alto riesgo mientras la corriente continuaba arrastrándolo.

El momento fue captado por un ciudadano que realizaba una transmisión en vivo sobre las condiciones provocadas por la tormenta. En las imágenes se observa cómo el motociclista intenta ponerse de pie y recuperar su unidad, pero vuelve a ser vencido por la corriente, quedando en peligro de ser llevado hacia el embovedado del arroyo.

El joven fue rescatado con una cuerda con ayuda de los Bomberos

Bomberos que atendían diversas emergencias ocasionadas por las precipitaciones respondieron de inmediato y realizaron el rescate utilizando una cuerda, logrando poner al joven a salvo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su identidad ni se informó sobre lesiones de consideración.

Tras este nuevo incidente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población para no cruzar arroyos durante las lluvias, al recordar que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos en cuestión de segundos, además de mencionar el antecedente ocurrido el pasado 16 de julio, cuando dos personas fueron arrastradas por la corriente y posteriormente localizadas sin vida en Río Rico, Arizona.