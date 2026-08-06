Seguridad

Motociclista es Arrastrado por Arroyo en Avenida de Nogales, Sonora

Luego de ser arrastrado por la corriente tras lluvias intensas en Nogales, Sonora, un joven motocilista fue rescatado por elementos de Bomberos del municipio fronterizo.

Motociclista es Arrastrado por Arroyo en Avenida de Nogales, SonoraMotociclista es Arrastrado por Arroyo en Avenida de Nogales, Sonora. Foto: Osvaldito 360

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Un motociclista en Nogales fue salvado por Bomberos tras ser arrastrado por un arroyo durante fuertes lluvias.

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