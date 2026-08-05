Seguridad

Investigan Caso de Perra Agredida con Agua Hirviendo en Hermosillo, Sonora

Luego de recibir una denuncian por una presunta agresión a una perrita con agua hirviendo, autoridades investigan el caso en Hermosillo, Sonora.

Investigan Caso de Perrita Agredida con Agua Hirviendo en Hermosillo, SonoraInvestigan Caso de Perrita Agredida con Agua Hirviendo en Hermosillo, Sonora. Foto: Rescate Animal

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Autoridades investigan en Hermosillo el caso de una perrita agredida con agua hirviendo. Su estado es delicado. Vecinos aportaron evidencia.

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