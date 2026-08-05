Investigan Caso de Perra Agredida con Agua Hirviendo en Hermosillo, Sonora

Una perrita sufrió quemaduras de consideración luego de que presuntamente fue agredida con agua hirviendo en el sector norponiente de Hermosillo, caso por el que ya existe una denuncia y es investigado por las autoridades.



David Rodríguez, director y fundador de Rescate Animal Hermosillo, informó que el reporte fue recibido la tarde del martes y, tras ubicar el domicilio, acudieron al lugar para rescatar al animal.

La perra presentó lesiones severas por quemaduras

Explicó que la perrita presentaba lesiones severas desde la parte media del cuerpo hasta la cola, además de deshidratación, por lo que fue trasladada a una veterinaria donde permanece bajo atención médica especializada.

“Ya se dio parte a las autoridades por la agresión, porque fue una agresión. Sí, de inmediato nosotros estamos en coordinación con el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, estamos en coordinación también con la UNEPA, que es la Unidad Especializada en Protección y Bienestar Animal, que pertenece al municipio también; y también tenemos contacto con la Fiscalía”.

No se encuentra en riesgo pero su estado es delicado

El rescatista señaló que, antes de su llegada, algunas personas intentaron curarla con un antiséptico conocido como "toques de violeta", lo que no era adecuado para una quemadura de ese tipo. Indicó que, aunque la vida de la perrita no está en riesgo, su estado es delicado.



Vecinos señalaron que una cámara de vigilancia instalada cerca del lugar habría captado la agresión, evidencia que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.