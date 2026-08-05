Trabajador es Localizado Sin Vida Colgado de un Arnés y de una Palma en San Luis Río Colorado

Un trabajador identificado como Abraham, de 30 años de edad, fue localizado sin vida en el poblado Luis B. Sánchez, en el valle de San Luis Río Colorado.



De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía varios días de haber fallecido y permanecía suspendido por su arnés de seguridad, el cual llevaba puesto para podar una palma.

Una persona que pasaba por el lugar reportó a las autoridades la situación

El hallazgo ocurrió luego de que una persona que transitaba por el lugar observara una escalera colocada en la palma y, al no obtener respuesta del trabajador, solicitara la intervención de los cuerpos de emergencia.



Elementos de Bomberos Voluntarios de la Estación Uno de Luis B. Sánchez, a bordo de la unidad escala número 27, realizaron las labores de rescate en coordinación con personal de Bomberos de Mexicali y Bomberos Rurales de San Luis. Al llegar al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.



Tras recuperar el cuerpo, las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.