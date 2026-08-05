Seguridad

Trabajador es Localizado Sin Vida Colgado de un Arnés y de una Palma en San Luis Río Colorado

Un hombre que presuntamente se encontraba trabajando, fue localizado sin vida colgando de un arnés de seguridad y de una palma en el poblado Luis B. Sánchez, en el valle de San Luis Río Colorado.

Trabajador es Localizado Sin Vida Colgado de un Arnés y de una Palma en San Luis Río ColoradoTrabajador es Localizado Sin Vida Colgado de un Arnés y de una Palma en San Luis Río Colorado. Foto: Bomberos de San Luis Río Colorado

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Un trabajador fue encontrado sin vida colgado de un arnés en una palma en San Luis Río Colorado. Las autoridades investigan las causas del suceso.

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