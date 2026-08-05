Se Desploma Avioneta en Hermosillo, Sonora; Reportan Tres Lesionados

Tres personas resultaron lesionadas luego del desplome de una avioneta tipo Cessna 206 registrado la tarde de este martes en las inmediaciones del rancho El Charolais, cerca de Estación Torres, sobre la carretera al oriente de Hermosillo. De manera preliminar, las autoridades informaron que ninguno de los tripulantes presenta lesiones que pongan en riesgo su vida y todos fueron trasladados para recibir atención médica.

El percance ocurrió poco después de las 15:00 horas, minutos después de que la aeronave despegó de la pista "Las Glorias", ubicada a la altura del kilómetro 24 de la carretera Hermosillo-La Colorada cuando la avioneta cayó presuntamente a causa de una falla mecánica. Autoridades no confirmaron el destino de la aeronave.

Tras estabilizar a los lesionados, fueron trasladados a un hospital privado de Hermosillo

La avioneta se precipitó en terrenos particulares del rancho El Charolais, localizado aproximadamente a siete kilómetros al sur de la carretera hacia La Colorada. Los ocupantes fueron identificados como Gildardo, de 34 años; Luis Gregorio, de 40; y Edgar, de 37 años, quienes resultaron con diversas lesiones.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Sonora, Cruz Roja, policías estatales, Guardia Nacional y otros cuerpos de emergencia para atender el accidente. Tras ser estabilizados en el sitio, los tres lesionados fueron trasladados a un hospital privado de la capital sonorense, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del desplome.