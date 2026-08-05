Accidentes

Se Desploma Avioneta en Hermosillo, Sonora; Reportan Tres Lesionados

Tres hombres resultaron lesionados tras la caída de una avioneta a la altura del kilómetro 24, al sureste de Hermosillo, Sonora.

Se Desploma Avioneta en Hermosillo, Sonora; Reportan Tres LesionadosSe Desploma Avioneta en Hermosillo, Sonora; Reportan Tres Lesionados. Foto: Bomberos de Hermosillo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente aéreo en Hermosillo: una avioneta cae cerca del kilómetro 24 dejando tres lesionados. Bomberos y servicios de emergencia atendieron el reporte.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+