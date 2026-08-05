Educación

Hackean Página Oficial de Facebook del IPN; Lanzan Alerta por Comunicado Falso

El IPN aclaró que el mensaje difundido en redes sociales no fue emitido por la institución y pidió consultar únicamente sus canales oficiales

Foto: IPNFoto: IPN

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