Hackean Página Oficial de Facebook del IPN; Lanzan Alerta por Comunicado Falso

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que la cuenta de Facebook de su Secretaría General fue comprometida, por lo que un comunicado difundido recientemente a través de ese perfil es falso y no representa la postura oficial de la institución.

En un mensaje dirigido a la comunidad politécnica, el IPN pidió no tomar como válida la publicación y aclaró que cualquier información oficial se dará a conocer únicamente por sus canales institucionales.

El documento falso señalaba que, tras la revisión de las instalaciones de Canal Once y la evaluación de los hechos ocurridos durante las manifestaciones y la ocupación del inmueble, se integrarían denuncias y se emprenderían acciones legales contra las personas involucradas.

También afirmaba que, por instrucciones del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, las áreas jurídicas procederían contra quienes hubieran ocasionado daños al patrimonio, afectaciones a la operación, interrupción de servicios o cualquier otra conducta constitutiva de delito. Incluso aseguraba que el Instituto colaboraría con las autoridades para identificar a quienes participaron, promovieron o intervinieron en esos hechos. Sin embargo, el IPN confirmó que toda esa información es falsa.

Canal Once recuperó sus instalaciones tras más de dos meses

El domingo 2 de agosto, el personal de Canal Once retomó de manera pacífica el control de sus instalaciones, luego de permanecer ocupadas desde el pasado 21 de mayo por un grupo de estudiantes y docentes del IPN.

A través de un comunicado oficial, la televisora informó que durante todo este proceso privilegió el diálogo como mecanismo para recuperar el inmueble y resolver el conflicto.

Regreso gradual a las actividades

Canal Once explicó que, pese a la ocupación, logró mantener sus transmisiones gracias al compromiso de sus trabajadores y al apoyo de otras instituciones públicas. No obstante, reconoció que operó con diversas limitaciones durante ese periodo.

La emisora indicó que el regreso a las actividades presenciales será gradual, mientras se revisan las condiciones del inmueble.

Además, informó que en los próximos días dará a conocer una evaluación técnica sobre el estado de la infraestructura, los bienes y el acervo audiovisual, con el objetivo de determinar las afectaciones que pudo haber dejado la ocupación de las instalaciones.