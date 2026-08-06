Montaron Fraude Millonario en México: Detienen a 5 por Estafa en CDMX, Edomex, SLP y Puebla

Cinco personas fueron detenidas por su probable participación en un fraude millonario, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada tras la denuncia presentada por una institución bancaria.

Se informó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la CDMX, ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa; además, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cumplimentaron una orden más en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Como parte de las investigaciones, los policías obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de los probables responsables, que fueron identificados como:

Anabel Sugey ‘N’, de 50 años.

Amairani Alejandra ‘N’, de 36 años.

Fernando ‘N’, de 45 años.

Michael Donovan ‘N’, de 31 años.

Alberto Javier ‘N’, de 31 años.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación en coordinación con la @FiscaliaCDMX, compañeros de la @SSC_CDMX cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al #fraude en la Ciudad de México, el Estado de México,… pic.twitter.com/Gg3tZPe1Mm — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 6, 2026

Así operaba grupo delictivo

Se detalló que los detenidos se hacían pasar por empleados de una institución financiera para ofrecer falsos obsequios o premios a las víctimas y, mediante engaños, obtener información personal y bancaria utilizada para realizar retiros y transferencias ilícitas de recursos.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, donde presuntamente obtuvo un beneficio económico ilícito cercano a los 40 millones de pesos mediante la comisión de este delit

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, quien definirá su situación jurídica. Con estas capturas, suman ya 15 personas detenidas vinculadas con esta célula delictiva dedicada al fraude.

Con información de N+

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