Seguridad

Montaron Fraude Millonario en México: Detienen a 5 por Estafa en CDMX, Edomex, SLP y Puebla

Los detenidos se hacían pasar por empleados de una institución financiera para engañar a sus víctimas y obtener información personal y bancaria

Detenidos en CDMX por millonario fraudeDetenidos en CDMX y Edomex por millonario fraude. Foto: @PabloVazC

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Fraude millonario en México: 5 detenidos por engañar a víctimas con falsos premios. Operaban en CDMX, Edomex, SLP y Puebla. Conoce los detalles.

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