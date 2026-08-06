UAE Team Emirates-XRG Revela Hasta Cuándo Estará Isaac del Toro en el Equipo

Isaac del Toro es considerado a sus 22 años como uno de los mejores ciclistas del mundo, es por eso que UAE Team Emirates-XRG reveló hasta cuando estará el mexicano en el quipo.

Cabe recordar que el originario de Ensenada, Baja California, quedó en el tercer puesto del Tour de Francia 2026, durante su debut en la máxima competencia de ciclismo en el mundo.

Isaac del Toro se sintió muy satisfecho de su participación en el Tour de Francia, pero a pesar de eso no quiso designarse como el sucesor de su compañero, el esloveno Tadej Pogacar, quien quedó en primer lugar: "Si consigo el 1% de lo que él ha logrado ya estaría satisfecho", dijo.

"Es algo increíble, me siento un privilegiado en este equipo. Es increíble poder estar en esta situación", señaló el corredor del UAE, compañero de Pogacar, quien sumó su quinto triunfo en el Tour.

"Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí estos últimos años", dijo.

¿Hasta cuándo estará Isaac del Toro en el UAE Team Emirates-XRG?

Isaac del Toro firmó por primera vez con su actual equipo, UAE Team Emirates-XRG, en octubre del 2023, por tres años, luego de ganar el Tour de l'Avenir 2023, considerada la antesala del Tour de Francia Sub-23.

Mediante redes sociales, el equipo del mexicano de 22 años anunció una extensión de contrato por cinco años más para Isaac del Toro, quien estará con la cuadrilla emiratí hasta finales del 2031.

"Con tan solo 22 años, Del Toro se ha consolidado rápidamente como uno de los talentos más prometedores del ciclismo profesional desde que se unió al equipo emiratí", indicó el equipo.

Isaac del Toro ha consegudo 30 victorias, 17 títulos en carreras de un día o una semana y dos podios en grandes vueltas: Giro de Italia 2025 y Tour de Francia 2026.

Con información de N+ y EFE.

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