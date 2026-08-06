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UAE Team Emirates-XRG Revela Hasta Cuándo Estará Isaac del Toro en el Equipo

El equipo UAE Team Emirates-XRG renovó contrato a largo plazo con el ciclista mexicano Isaac del Toro

Isaac del ToroIsaac del Toro quedó en tercer lugar en el Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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Isaac del Toro, joven estrella del ciclismo, renueva con UAE Team Emirates-XRG. Con 30 victorias y podios en grandes vueltas, sigue brillando.

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