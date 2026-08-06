Accidente Entre Dos Autobuses y Tráiler deja un Muerto en la Carretera Libre Nuevo Laredo-Mty

Un accidente en el que se vieron involucrados dos autobuses turísticos y un tractocamión se registró sobre la carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del kilómetro 168, en los carriles de norte a sur.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo una persona fallecida, identificada como uno de los conductores de los autobuses turísticos.
Accidente en Carretera Libre Laredo-Monterrey Ocasiona Tráfico
El accidente provoca un importante congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar rutas alternas.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, así como una ambulancia de CAPUFE, cuyos paramédicos brindan atención a los pasajeros de los autobuses involucrados.