Seguridad

Accidente Entre Dos Autobuses y Tráiler deja un Muerto en la Carretera Libre Nuevo Laredo-Mty

Un choque entre dos autobuses turísticos y un tráiler en la carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey dejó un conductor muerto y provocó congestionamiento vehicular.

Accidente Entre Dos Autobuses y Tráiler deja un Muerto en la Carretera Libre Nuevo Laredo-MtyAccidente Entre Dos Autobuses y Tráiler en Carretera Libre Nuevo Laredo-Monterrey. Foto: N+

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Accidente mortal en la carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey: dos autobuses y un tráiler chocan, causando la muerte de un conductor. Evita la zona y busca rutas alternas.

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