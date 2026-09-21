Luego de que se anunció que el partido España vs México no se llevará a cabo en Ceuta por motivos de seguridad, sino en otra sede, la Selección Tricolor dio a conocer su lista de convocados para medirse con la Furia Roja la próxima semana.

El partido España vs México está programado para el miércoles 30 de septiembre y ahora sólo falta definir la sede. La Federación Española de Futbol (RFEF) dejó entrever que puede llevarse a cabo en Madrid.

Por medio de sus redes sociales, la Selección Mexicana dio a conocer el llamado de los futbolistas: “Con pasión, garra y corazón Tricolor. Acá está la lista de convocados para nuestra gira en Albir, España”.

Los convocados por el entrenador Alex Diego para los tres partidos programados en Europa son los siguientes:

Porteros: Artemio Olvera (San Luis), Sebastián Liceaga (Chivas).

Defensas: Cristobal Alfaro (Atlante), Ian Olvera (Tijuana), Luis Carmona (FC Juárez), Carlos Hernández (Chivas), Yohan Orozco (Chivas), Edwin Soto (Pachuca), Juan Echilvestre (Santos), Ricardo Alonso (Tepatitlán).

Medios: Cristobal Alfaro (Pachuca), Juan Sigala (FC Juárez), Diego Covarrubias (Chivas), Gael Garcia (Chivas), Samir Inda (Chivas), Sahiel Cedillo (Santos), Luis Gómez (Santos) Henrique Simeone (Tigres).

Delanteros: William Barboza (Dallas FC), Diego Reyes (Flamengo), Aldo De Nigris (Monterrey) y Aldahir Valenzuela (Monterrey).

La Selección Nacional de México Sub-20 ya tiene definidas fechas y a dos de sus rivales para esta gira de preparación: Miércoles 30 de septiembre vs España, el viernes 2 de octubre contra un rival por definir y el domingo 4 de octubre ante su similar de Brasil.

La Federación Española de Futbol (RFEF), confirmó que se canceló el periodo amistoso España-México sub-20, que se iba a disputar en Ceuta. Ello debido a la tensión existente entre pobladores e inmigrantes que llegaron en masa a esa ciudad.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, fue quien dio a conocer la noticia e hizo público su pesar: "Lo hemos intentado, pero la policía nos recomendó que no lo llevemos a cabo en este momento".

Además, el directivo explicó que la nueva sede del encuentro, previsto para el 30 de septiembre, será "probablemente" algún estadio de Madrid.

Hay que recordar que Ceuta vive momentos complicados, luego de que los días 30 y 31 de julio se registró una entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. Aunque la mayoría regresaron a su país en horas posteriores, varios miles se quedaron en Ceuta.

Con información de N+