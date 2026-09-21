Deportes

Selección Mexicana Sub-20 Anuncia Lista de Convocados para Enfrentar a España

Los jóvenes Tricolores están listos para la gira europea, pese a los cambios del duelo contra la Furia Roja

El defensa Cristobal Alfaro (3) fue llamado para enfrentar a la Furia Roja a finales de septiembre.El defensa Cristobal Alfaro (3) fue llamado para enfrentar a la Furia Roja a finales de septiembre. Foto: Selecciones Nacionales Menores

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