Deportes

Aprueban Carreras Más Cortas en la Fórmula 1 a Partir del Próximo Año

Los Federación Internacional del Automóvil autorizó varios ajustes en los Grandes Premios que se llevan a cabo en todo el mundo

Charles Leclerc conduce su Ferrari durante el Gran Premio de Italia 2026.Charles Leclerc conduce su Ferrari durante el Gran Premio de Italia 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+