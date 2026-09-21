Aprueban Carreras Más Cortas en la Fórmula 1 a Partir del Próximo Año
Los Federación Internacional del Automóvil autorizó varios ajustes en los Grandes Premios que se llevan a cabo en todo el mundo
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A partir del 2027 en los Grandes Premios se correrán 290 kilómetros en lugar de 305, lo que se traduce en 2 o 3 vueltas menos en cada carrera. La reducción en la distancia ya fue aprobada por la comisión de Fórmula 1 de la FIA, organismo que rige el deporte motor.
La Federación Internacional del Automóvil aprobó carreras más cortas, pero también dio su visto bueno para que se aumente el flujo de combustible en las unidades de potencia. Actualmente son 50 por ciento con motores de combustión interna y 50 por ciento eléctricos pero en el 2027 el flujo de combustible aumentará un 5%, lo que permitirá que la potencia máxima del motor suba de 400 a 420 kw.
La medidas aprobadas fueron dadas a conocer a través de un comunicado, luego de una reunión llevada a cabo en las oficinas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que se encuentran en Londres, Inglaterra.
Del mismo modo, se acordó eliminar el límite de tiempo máximo actual, que es de tres horas desde el inicio hasta el final de una carrera, incluidas las interrupciones causadas por la lluvia u otros factores.
Es decir, que se mantendrá un límite de dos horas para la duración efectiva de la carrera. Y se implementará una hora límite fija para el final de la competencia, en caso de que haya interrupciones.
La FIA precisó que esto es con el objetivo de que los espectadores disfruten de una carrera completa cuando haya interrupciones.
Otro punto interesante es que la homologación de la caja de cambios se eliminará a partir de 2027. Luego de consultar con los fabricantes y siguiendo una recomendación del comité asesor deportivo, dicha medida dará libertad de desarrollo a los proveedores.
Con información de N+