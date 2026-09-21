Futbol

Raúl Jiménez Enciende las Alarmas al Aparecer en Muletas en Partido del Wolverhampton

Los aficionados soñaban con que Jiménez fuera el héroe del derbi este fin de semana, pero ahora tendrá que esperar

Raúl Jiménez Enciende las Alarmas al Aparecer en Muletas en Partido de WolverhamptonEl futbolista mexicano, Raúl Jiménez con muletas en partido de Wolverhampton. Foto: X @salopwolf

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