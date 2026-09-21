El futbolista mexicano, Raúl Jiménez, figura clave de los Wolverhampton, equipo de segunda división en Inglaterra, abandonó cojeando el campo durante la primera mitad del partido de la Carabao Cup contra el Everton el miércoles pasado. Ahora los temores volvieron, ya que en las últimas horas fue captado con muletas y una rodillera.

Este domingo, "El Lobo Mexicano" fue captado durante el duelo de los Wolves contra el West Bromwich Albion: Vestía playera negra, bermudas verdes y llevaba una rodillera en la pierna izquierda.

Y es que el miércoles anterior, en el duelo de la Copa de la Liga, se lesionó luego de realizar una acción defensiva, justo fuera del semicírculo del área de los Wolves. De inmediati sintió dolor en la rodilla, tras la jugada.

El mexicano recibió atención por parte de los fisioterapeutas de los Wolves antes de dirigirse con cautela hacia el túnel de vestuarios, visiblemente decepcionado y tras haber sido consolado por compañeros y rivales. Fue sustituido por Adam Armstrong.

Previamente el delantero había sido el héroe de los Wolves en la victoria por 1-0 ante el Sheffield United. Y parecía que atravesaba por un gran momento, pero ahora el jugador de 35 años se enfrenta a un periodo de baja.

Los Wolves han tenido un comienzo interesante en la temporada de la Championship: han ganado tres de sus seis primeros partidos y solo han perdido uno, registrando además cifras de dos dígitos tanto en goles a favor como en contra.

Dado su estatus de ídolo, los aficionados soñaban con que Jiménez fuera el héroe del derbi este fin de semana, pero ahora tendrá que esperar hasta el partido de vuelta en The Hawthorns.

No es para menos, el jugador ya ha sido clave para los Wolves esta temporada: marcó el gol del empate de penalti en el minuto 93 contra el Blackburn Rovers en la jornada inaugural y anotó el tanto de la victoria en los instantes finales en Bramall Lane frente al Sheffield United, además de transformar otro penalti contra el Stoke City entre ambos encuentros.

Lo que se sabe sobre su salud es que tiene una lesión de rodilla y se estima que máximo estará de baja por lo menos una semana y esperan se recupere en poco tiempo, aprovechando la fecha FIFA. Los Wolves lo necesitan al cien, porque están en la lucha por lograr el ascenso en la Premier League.

HVI