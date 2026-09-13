¿Chivas vs Pumas Pasará Gratis por TV En Vivo? Dónde Ver Hoy el Partido de Liga MX

La jornada dominical termina con uno de los juegos más esperados de la fase regular: Guadalajara vs Pumas UNAM y es normal que muchos quieran saber dónde ver el partido en vivo, pues además de la rivalidad ya conocida, solo tres puntos separan a estos equipos en la tabla general. Eso significa que un triunfo del Rebaño Sagrado los confirma en la parte alta, mientras una victoria de los Auriazules los mete de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Si aún tienes dudas de a qué hora y en qué canal juega Chivas vs Pumas, te compartimos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del partido de hoy, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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La primera buena noticia es que ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 19:07 horas (7:07 de la noche, tiempo del centro de México) de este domingo 13 de septiembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Akron, recinto que se ubica en la entidad de Guadalajara.

Previo al juego de Guadalajara vs Pumas, una mala noticia llegó para los chivahermanos, pues Roberto Alvarado tiene sobre la mesa una oferta proveniente de Europa y de varios millones. Por su parte, los de la UNAM vienen de vencer a León en Ciudad Universitaria y esto puedes representar un envión anímico para el equipo de Esteban Solari.

Si no tienes dónde ver Chivas vs Pumas, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

Ya que el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de Chivas vs Pumas va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de la Jornada 8 de la Liga MX 2026.

AO