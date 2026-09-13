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¿Chivas vs Pumas Pasará Gratis por TV En Vivo? Dónde Ver Hoy el Partido de Liga MX

Checa a qué hora y en qué canal juega el Guadalajara vs Pumas este domingo, para que disfrutes la transmisión del partido de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2026

Transmisión Chivas vs Pumas pasa por un canal de TV dónde ver partido hoy en vivo gratis de Liga MX 2026El partido de Chivas contra Pumas cierra la Jornada 8 de la Liga MX 2026. Foto: Cuartoscuro

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Dónde Ver Chivas vs Pumas Hoy En Vivo: ¿Pasa por un Canal de TV Gratis el Partido de Liga MX 2026? Transmisión