Deportes

Pumas Vuelve a la Senda de la Victoria: Vence al León en CU

El equipo de la UNAM llevaba tres partidos sin ganar y se estaba rezagando en la clasificación general del Apertura 2026

Pumas de la UNAM se reencontró con el triunfoPumas de la UNAM se reencontró con el triunfo. Foto: Cuartoscuro

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