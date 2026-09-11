Pumas Vuelve a la Senda de la Victoria: Vence al León en CU

Pumas de la UNAM se reencontró con el triunfo y lo hizo en casa 3-1 ante los Panzas Verdes del León, y además escaló posiciones dentro de la clasificación general.

Los tantos de los universitarios fueron obra de Juninho (45'), Robert Morales (70') y Pedro Vite (87'). Los de Guanajuato recortaron distancias con la anotación de Alfonso Alvarado, a los 53 minutos.

Con esta victoria, los capitalinos llegaron a 11 unidades, para alcanzar el séptimo puesto de la general. Los foráneos se quedaron en el noveno casillero, con 10 puntos sumados.

Con la urgencia de una victoria, los Pumas recibieron en el Estadio Olímpico Universitario al León en partido pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de la UNAM llegó a este encuentro con dos empates y una derrota, por lo que la necesidad de ganar era urgente.

León tenía un mejor panorama, además de su reciente tercer lugar en la Leagues Cup. Los Esmeraldas andaban motivados porque no habían perdido desde la Jornada 3 en la Liga MX.

Los Pumas habían empatado sin goles con los Gallos Blancos, quedaron 1-1 con el Necaxa y cayeron 2-0 ante los Xolos.

Hay que señalar que el conjunto universitario acababa de perder a su delantero titular: Guillermo Memote Martínez, quien fue traspasado al Monterrey justo en estos días. Así que el ataque fue comandado este día por Juninho, acompañado de Robert Morales y Víctor Arteaga.

Con su uniforme blanco de local, los locales salieron a encimar al equipo verde desde el arranque. Con la presión alta buscaron que el rival cometa un error en la salida, que se pudiera traducir en una anotación.

Luego de 10 minutos el duelo estaba cerrado, con mucho forcejeo en la media cancha y pocas llegadas de peligro en las dos áreas. La posesión del esférico fue pareja, ninguno de los equipos logró monopolizarla.

Justo en el minuto 15, cayó al suelo el Chicote Calderón, luego de disparar a portería. Se encendieron las alertas en la banca universitaria, mientras que los servicios médicos atendían al jugador. Para fortuna para los auriazules se puso de pie y pudo continuar en el partido.

Luciano Herrera probó suerte a los 18 minutos con un disparo potente que el guardameta leonés Óscar García rechazó a dos manos, luego de lanzarse a todo lo largo. Los Pumas estuvieron cerca de abrir el marcador.

Cuando intentó hacer un pique en busca de la pelota, el Chicote Calderón se resintió y volvió a caer al piso a los 20 minutos del encuentro. Ya no pudo continuar y en su lugar entró Ángel Azuaje, quien fue amonestado por meterse al terreno de juego antes de que el silbante lo autorizara.

Con media hora de juego en el reloj, empezó a caer una torrencial lluvia en el Estadio Olímpico Universitario. Poco a poco la cancha comienza a anegarse, lo que dificulta el traslado de la pelota para ambas escuadras.

A los 33 minutos de juego, Uriel Antuna mandó cañonazo que se fue apenas encima del travesaño del León. Los aficionados locales ahogaron el grito de gol, mientras que los visitantes respiraron aliviados.

Y en el 38’, el arquero Keylor Navas salvó a los universitarios: se lanzó para sacar, a mano cambiada, un balón que iba al ángulo luego del disparo de Juan Domínguez.

Juninho marcó el 1-0 a los 45 minutos: luego de un gran centro de Rodrigo López, en el área chica apareció el delantero brasileño para cabecear la bola hacia el fondo de la meta leonesa. Es la cuarta anotación a su cuenta personal en el Apertura 2026.

En lo que está el medio tiempo aquí les dejo este GOLAZO de los @PumasMX. 🐾💥



Juninho con un MARTILLAZO tremendo. ⚒️pic.twitter.com/rBxW78zdat — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 11, 2026

El árbitro hizo sonar el silbato para indicar el fin de la primera mitad a los 45+5 minutos de juego. Los Pumas se fueron al vestidor con ventaja mínima ante unos Esmeraldas que han mostrado poco al ataque.

Para la segunda mitad, el León empató el patido con un tanto del Plátano Alvarado, quien al minuto 53 marcó un golazo de tijera.

¡El PLÁTANO es muy bueno, aporta mucho potasio y además se avienta unos GOLAZOS impresionantes! 🍌😜



Chéquense nomás esta tijera de José Alfonso Alvarado para el empate de La Fiera. ✂️🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #J7 | #AP26 | #UNAMLEOpic.twitter.com/OUCBydIYtb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 11, 2026

Al 70', Robert Morales aprovechó un hueco inmenso en el área grande y cabeceó un buen centro para marcar el segundo de los universitarios.

Pedro Vite, al 87', arrinconó bien la de gajos en la porteria, tras un disparo de larga distancia que superó al cancerbero leonés.

Fue una noche redonda para el cuadro de Esteban Solari, de cara al importante duelo que tendrán los Pumas este domingo ante Chivas del Guadalajara.

Con información de N+