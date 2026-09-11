Deportes

El Récord de Julio César Chávez: Número de Peleas y Títulos Que Ganó en su Carrera

El César del Boxeo es una leyenda del deporte nacional y una inspiración para los jóvenes boxeadores mexicanos.

Récord de Julio César Chávez peleas ganadas perdidas y cuántos títulos gano en su carrera de boxJulio César Chávez en la ceremonia de pesaje para su pelea contra Frankie Randall, en 2004. Foto: Cuartoscuro

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