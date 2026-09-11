El Récord de Julio César Chávez: Número de Peleas y Títulos Que Ganó en su Carrera

Julio César Chávez es considerado el mejor boxeador mexicano de la historia, aunque para lograr ese reconocimiento atravesó un largo camino, por eso acá te decimos cuántas peleas de box tuvo, el récord de batallas ganadas, perdidas y el número de títulos que ganó en toda su carrera como pugilista profesional.

El nombre de Julio César siempre es tendencia, pero ahora lo es más por el estreno de su serie llamada Chávez vs Chávez, por eso en una nota ya te contamos a qué hora sale el nuevo documental y cómo ver en ViX el trabajo realizado por N+ Docs, que relata el ascenso, cima, caída y resurrección de 'El Gran Campeón Mexicano'.

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A lo largo de toda su carrera en el boxeo profesional, JC Chávez tuvo 115 peleas y su récord es de 107 victorias, seis derrotas y dos empates. Su trayectoria se extendió desde 1980 y hasta 2005 y durante todos esos años logró ganarse el respeto del público, gracias a su gran agilidad dentro del ring.

Es apodado 'Mister Nocaut' gracias al poder que tuvo para noquear a sus rivales, sobre todo en sus inicios, en Culiacán, Sinaloa. Como profesional ganó 86 peleas por la vía de nocaut (KO) y en su momento se convirtió en el único hombre en alcanzar las 87 victorias consecutivas.

Gracias a estas cifras 'El Cesar del Boxeo' estuvo 13 años invicto, hasta que en septiembre 1993 empató frente a Pernell Whitaker. Su primera derrota llegó una año después, en 1994 contra Frankie Randall.

Julio César fue seis veces campeón mundial al ganar cinco títulos: El peso superpluma del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), peso ligero de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), peso ligero del CMB, peso superligero del CMB y el peso superligero de la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Gracias a este récord y trayectoria, Julio César Chávez es considerado un orgullo para el box en México y una de las figuras más importantes del deporte nacional. Pero también es un ejemplo de superación personal, pues tras enfrentar serios problemas de adicción, logró reponerse y todo ese camino lo vas a poder disfrutar en Chávez vs Chávez, la serie documental de ViX.

AO