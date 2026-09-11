Vance Arremete contra Persona que Ondeó Bandera de México Durante Evento en Texas

Durante la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas, un supuesto manifestante ondeó una bandera de México frente al vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, cuando este daba un discurso, a lo que el republicano respondió:

“Lo que no vio la gente en casa es que nos acaba de interrumpir un manifestante que ondeaba la bandera de México”.

Enseguida, Vance remató pidiendo al supuesto manifestante con la bandera de México.

“Pues, amigo mío, si tanto te gusta México, ¡lárgate para allá y yo te pago el boleto de avión!”

Vance calificó el hecho como un "símbolo de la extrema izquierda" y reprochó que el hombre debió haber mostrado la bandera de Estados Unidos. De acuerdo con reportes, el manifestante fue retirado del lugar por personal de seguridad.

En imágenes del incidente, se aprecia cómo la persona ondeó la bandera desde un costado del auditorio en medio de abucheos. Acto seguido, arrojó al escenario la bandera de México antes de abandonar el recinto.

Durante su discurso, JD Vance atizó la polarización que permea toda la política estadounidense de cara a las elecciones intermedias de noviembre. El político calificó al Partido Demócrata como el “partido del odio” y añadió:

“Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron los ataques (del 11 de septiembre de 2001)”.

El discurso del vicepresidente de 42 años potencia ante los republicanos su imagen como posible sucesor de Donald Trump. En este momento, Vance es uno de los favoritos para llevarse la candidatura del Partido Republicano en 2028. Sobre las elecciones de noviembre, el político aseguró:

“Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué se les permite decir, cómo se les permite vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar”.

Después del discurso de JD Vance, Donald Trump subió al estrado en medio de vítores. El presidente declaró que “los demócratas se están poniendo nerviosos” de cara a las elecciones. Además, aseguró que “se está cansando de la política”.

Además, Trump hizo un peculiar llamado a sus seguidores: desde el estrado de Dallas ha pedido a sus votantes que “fijan” que él aparece en la boleta:

“Yo no aparezco en la papeleta. Tienen que fingir que sí estoy. Tienen que hacerme el favor más grande que me han hecho en su vida [...] Tienen que fingir que aparezco en la papeleta”.

Con información de N+ y AFP