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Scarlett Camberos y su Nominación al Balón de Oro 2026: 'Me Encanta Ganar'

La futbolista mexicana habló con Danielle Dithurbide sobre su histórica nominación y reveló cuál es su máximo sueño

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Exclusiva N+ con Scarlett Camberos: Esto Dijo tras Nominación al Balón de Oro

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La futbolista mexicana Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro 2026, revela su pasión por el futbol y su meta de alcanzar el top 5 mundial.

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