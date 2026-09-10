Scarlett Camberos y su Nominación al Balón de Oro 2026: 'Me Encanta Ganar'

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide para N+, la futbolista mexicana Scarlett Camberos habló sobre su histórica nominación al Balón de Oro 2026, recordó sus inicios a los 7 años y reveló su máximo sueño con la Selección Mexicana.

Camberos confesó que enterarse de esta distinción resultó una experiencia inesperada y totalmente surrealista, ya que jamás lo imaginó: "nunca en mi vida pensé de que voy a ser nominada para el Balón de Oro y mucho menos tal vez ganarlo". Sin embargo, este reconocimiento la motiva aún más a seguir trabajando en los aspectos que debe mejorar, pues dijo sentir que todavía no ha alcanzado su verdadero potencial como jugadora.

Contó que desde su infancia, cuando empezó a jugar futbol entre los 7 y 8 años, tenía la ambición de convertirse en una de las mejores futbolistas del mundo. Sus primeros pasos se dieron en el equipo de su escuela, pero al poco tiempo les pidió a sus padres que la inscribieran en un club externo: "les rogué a mis papás que me pusieran en un equipo fuera de la escuela porque quería seguir jugando".

No fue sino hasta la pandemia de COVID-19, un año complicado de inactividad mientras estudiaba en la universidad, en la que se dio cuenta de que no quería que su carrera terminara ahí: "dije: No, no quiero que mi carrera se termine aquí... quiero y puedo seguir jugando".

La mexicana contó que, entre las vivencias más especiales de su trayectoria, destaca su llamado a la Selección Mexicana tras su buena primera temporada. Destacó que acudir a las concentraciones "es muy bonito y siempre se me hace como surreal". No obstante, aceptó que el alto rendimiento también implica lidiar con momentos difíciles. "Las finales que hemos perdido han pesado muchísimo; no soy robot, yo he tenido mis días donde quiebro", expresó la deportista.

A pesar de ello, su pasión por el deporte permanece intacta: "Yo amo este deporte... me encanta ganar", recalcó Camberos, quien además citó a Neymar como su máximo referente por su estilo de juego.

Durante la charla con N+, se abordó el desarrollo del futbol femenino, en ese sentido, Camberos destacó: "todavía tenemos mucho que mejorar y trabajar para alcanzar el nivel que tiene el futbol masculino... mucha gente todavía es muy cerrada a nuestro futbol", puntualizó.

Sin embargo, al preguntarle si volvería a pedirles a sus padres que la metieran a una escuela de futbol, respondió: "Sí, 100%". Finalmente, Scarlett definió sus siguientes objetivos. "Mi mayor reto es ir al Mundial con la Selección de México... y ser de top tres o top cinco de las mejores jugadoras del mundo", concluyó la mexicana nominada al Balón de Oro.