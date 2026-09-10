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Así Puedes Ver la Serie Chávez vs Chávez que Se Estrena Hoy por ViX: Link

El serie documental de Julio César Chávez se estrena este jueves 10 de septiembre de 2026, al terminar el noticiero En Punto

Checa Cómo y Dónde Ver Chávez vs Chávez y Cuántos Capítulos SonJulio César Chávez contará su verdadera historia sin filtros. Foto: Cuartoscuro
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