Así Puedes Ver la Serie Chávez vs Chávez que Se Estrena Hoy por ViX: Link

La campana ha sonado y el día llegó. Hoy se estrena "Chávez vs. Chávez", serie documental de ViX que ofrece una versión nunca antes vista de la verdadera historia de Julio César Chávez. Aquí te decimos cómo verla y cuántos capítulos tiene.

Producida por N+ Docs, esta serie documental de JC Chávez muestra el ascenso, cima, caída y resurrección del último ídolo nacional. Así lo presenta la sinopsis del material: "No solo se volvió el deportista mexicano más sobresaliente de todos los tiempos. Su leyenda y arraigo popular están a la altura de ídolos como Pedro Infante, Juan Gabriel o El Santo."

Asimismo, en una pieza previa ya te compartimos cómo fue la presentación de Chávez vs. Chávez con la presencia del boxeador, quien dio algunas declaraciones:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Abajo del Ring Han Sido las Peleas Más Duras, un Verdadero Infierno', Julio César Chávez en N+

La leyenda de Julio César Chávez está a la altura de iconos como Pedro Infante, Juan Gabriel o El Santo, pues cada una de sus peleas se convirtieron en parte de la cultura mexicana, llenas de fiesta y goce nacional.

Sin embargo, detrás del deportista mexicano más sobresaliente de todos los tiempos vivía un hombre roto, vulnerable, adicto a su propio mito, bajo el peso de la fama, la soledad y los excesos.

Así, a través de un relato confesional de cinco capítulos, Julio César Chávez revela cómo su combate más feroz fue como el de cualquier persona común: contra sí mismo, y cómo logró resurgir y ayudar a jóvenes con adicciones.

El documental "Chávez vs. Chávez" se estrena este jueves 10 de septiembre de 2026, al terminar el noticiero En Punto, que se transmite por Las Estrellas a partir de las 22:30 horas, tiempo del centro de México.

El primer episodio de la serie de Julio César Chávez lo podrás ver completamente gratis por TV Abierta, y una vez que finalice, todos los capítulos estarán disponibles en ViX para que conozcas la historia completa del ídolo.

Si ya cuentas con tu suscripción, aquí te dejamos el link directo donde podrás disfrutar de todos los episodios del documental del legendario boxeador mexicano: https://vix.com/es-es/detail/video-4916491.

PPP