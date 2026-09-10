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Bayern Múnich Goleó al Bodo Glimt en la Champions League: Musiala Anotó un Tanto

Jamal Musiala, el futbolista que preocupó por desvanecerse dos veces en la cancha hace un mes, parece estar en buena forma

Jamal Musiala festeja el 1-0 del Bayern en el Allianz Arena de Múnich.Jamal Musiala festeja el 1-0 del Bayern en el Allianz Arena de Múnich. Foto: Reuters

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