Bayern Múnich Goleó al Bodo Glimt en la Champions League: Musiala Anotó un Tanto

El Bayern Múnich arrancó la Champions League 2026 con buenas noticias: además de vencer al Bodo Glimt, el futbolista Jamal Musiala parece estar en buena forma y hasta se dio el lujo de abrir el marcador en el Allianz Arena de Munich.

Las Aspirinas dominaron el encuentro desde el arranque pero batallaron para derribar el muro defensivo del cuadro visitante, que apeló al orden en parte baja para luego atacar con veloces descolgadas.