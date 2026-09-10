Bayern Múnich Goleó al Bodo Glimt en la Champions League: Musiala Anotó un Tanto
Jamal Musiala, el futbolista que preocupó por desvanecerse dos veces en la cancha hace un mes, parece estar en buena forma
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Jamal Musiala, el futbolista que preocupó por desvanecerse dos veces en la cancha hace un mes, parece estar en buena forma
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El Bayern Múnich arrancó la Champions League 2026 con buenas noticias: además de vencer al Bodo Glimt, el futbolista Jamal Musiala parece estar en buena forma y hasta se dio el lujo de abrir el marcador en el Allianz Arena de Munich.
Las Aspirinas dominaron el encuentro desde el arranque pero batallaron para derribar el muro defensivo del cuadro visitante, que apeló al orden en parte baja para luego atacar con veloces descolgadas.
Pese a tener más tiempo el balón y sumar llegadas al área del equipo noruego, el Bayern tardó en adelantarse en el marcador. Fue hasta el minuto 41 cuando Jamal Musiala marcó el 1-0: El alemán aprovechó un balón a la deriva en el área del Bodo y de media vuelta disparó con potencia hacia las redes.
Musiala festejó con todo y lo necesitaba, porque viene pasar por un periodo de recuperación luego de que hace un mes se desmayó en dos ocasiones, durante la pretemporada del Bayer Munich.
Hay que recordar que el futbolista del Bayern Múnich se desplomó dos veces en tres días: Primero se desmayó en el duelo ante el RB Leipzig en el Allianz Arena.
Luego se desvaneció cuando su equipo jugaba un partido amistoso contra el FC Heidenheim, sin que hubiera contacto con algún rival y sólo unos minutos después de su entrada al campo. Luego de ser atendido, abandonó el terreno de juego.
Jamal, de 23 años de edad, estuvo bajo supervisión médica y posteriormente emitió un comunicado en sus redes sociales para explicar su situación: "Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden haber provocado los incidentes recientes, como el ocurrido contra el Leipzig o ahora en Heidenheim".
Hoy parece estar al cien y jugó 65 minutos, hasta que fue sustituido por Ismael Saibari. Para entonces el Bayern ya ganaba 2-0 gracias a otro tanto del delantero inglés Harry Kane.
Con un 67 % de posesión de pelota y 8 disparos al arco, el conjunto bávaro no tuvo problemas para agrandar la ventaja: El lateral Alphonso Davies se sumó al ataque y puso el 3-0 en la pizarra a los 77 minutos del partido.
Y para cerrar la goleada en 5-0 el delantero Michael Olise marcó un doblete a los 77 y 90 minutos del partido.
Con información de N+