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Messi Será Nuevo Dueño de un Equipo de Futbol de España: Sólo Faltan Detalles

El futbolista Lionel Messi se convertirá en el accionista mayoritario de un club español

Lionel Messi, de 39 años de edad, ya ha dicho que el momento de retirarse de las canchas está cercaLionel Messi, de 39 años de edad, ya ha dicho que el momento de retirarse de las canchas está cerca. Foto: Reuters
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