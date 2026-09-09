Messi Será Nuevo Dueño de un Equipo de Futbol de España: Sólo Faltan Detalles

Lionel Messi piensa en el futuro fuera de las canchas. Pero una vez que se retire como futbolista, quiere seguir ligado al deporte que tanto ama. Por ello es que decidió comprar el equipo Eldense, de la Segunda División de España.

Fue la directiva del club español, con sede en Alicante, la que confirmó que el astro argentino alcanzó un acuerdo preliminar para comprar las acciones en manos de Grupo TH Soluciones.

El club no ofreció detalles financieros ni cuándo se completará el contrato, que está sujeto a la finalización de los procedimientos legales y contractuales restantes.

De esta manera, el Eldense se convertirá en el segundo club español en el que ha invertido la estrella argentina. A principios de este año, se convirtió en propietario de un equipo de quinta división, el UE Cornellà, con sede en Barcelona.

El equipo Eldense no atraviesa por un buen momento: acaba de despedir al entrenador Claudio Barragán debido a los malos resultados: apenas suma 2 puntos en 4 partidos del torneo de Liga en esta temporada.

Messi ha forjado un fuerte vínculo con España. Llegó a Barcelona a los 13 años, cuando él y su familia llegaron al país para probar suerte en la cantera del club.

Fue el mejor jugador de su generación durante dos décadas en el Barcelona, donde ganó múltiples títulos antes de marcharse en el 2021.

Ahora, con 39 años, Messi fue incluido esta semana en la lista corta para otro Balón de Oro tras guiar a Argentina a un segundo puesto en el Mundial y ganar el título de campeón de la MLS con el Inter Miami.

Con información de N+