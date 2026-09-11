Deportes

Cruz Azul hace Oficial la Llegada de Ralph Orquin, Exjugador del América

La Máquina necesitaba apuntalar su zona defensiva y fichó al mexicoamericano Ralph Orquin. Estos son los detalles de la contratación

Ralph Orquin es un futbolista nacido en Texas, Estados Unidos, pero con raíces mexicanas.Ralph Orquin es un futbolista nacido en Texas, Estados Unidos, pero con raíces mexicanas. Foto. Club Cruz Azul

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