Cruz Azul hace Oficial la Llegada de Ralph Orquin, Exjugador del América

En el último día de traspasos para jugadores de la Liga MX, el Cruz Azul cerró el fichaje del zaguero Ralph Orquin. Se trata de un lateral izquierdo que antes vistió la playera del América y ahora está listo para defender la playera celeste. Esto es lo que sabemos.

El miércoles por la noche se cerró la ventana de fichajes entre clubes de la Liga MX y de última hora la Máquina apostó por Orquin, que era jugador libre luego de romper vínculos contractuales con las Águilas.

El futbolista de 23 años tenía el sueño de probar suerte en Europa y por ello no renovó contrato con el América. Pero no encontró un equipo del Viejo Continente que estuviera interesado en sus servicios y tuvo que regresar a la Liga MX, donde la directiva celeste le abrió las puertas.

Fue hasta el jueves 10 de septiembre que Cruz Azul hizo oficial la llegada del refuerzo, a través de sus redes sociales: “Ya eres nuevo jugador de La Máquina cementera de Cruz Azul, Ralph Orquin: esta es tu nueva casa. Bienvenido al campeón”.

Nacido hace 23 años en Austin, Texas, Ralph Orquin tiene nacionalidad mexicana gracias a sus raíces familiares. Surgido de la cantera del América, en la temporada Clausura 2024 fue prestado al FC Juárez. Un año después regresó al nido Águila pero cómo tuvo pocas oportunidades de jugar, optó por no renovar contrato y convertirse en agente libre.

Ralph se suma a los recientes fichajes de La Máquina para el Apertura 2026: los defensas Alan Mozo y Alan Montes, además del delantero Juan José Calero (el hijo del fallecido portero Miguel Calero, quien triunfó en el Pachuca).

Hay que señalar que el traspaso más caro del último día de inscripciones en la Liga MX fue el de Elías Montiel: El canterano del Pachuca se va al Atlas luego de que la directiva rojinegra pagó 12 millones de dólares. Este jugador de 20 años de edad ha destacado en las categoría sub-20 de la Selección Mexicana.

Por otra parte, trascendió la llegada al América del argentino Santiago Ramos Mingo. La carta del defensa central de 21 años pertenece al Club Bahía de Brasil, que lo soltará a cambio de 10 millones de dólares.

Ramos Mingo ocupará el lugar que dejó Sebastián Cáceres en la zaga azulcrema, ya que acaba de dar el salto a Europa para jugar con el Celta de Vigo. Aunque no se ha hecho oficial el traspaso de Mingo, aún hay tiempo: la inscripción de jugadores provenientes del extranjero se cierra el viernes 11 de septiembre.

RALPH ORQUIN: ESTA ES TU NUEVA CASA. 🤩



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. BIENVENIDO AL CAMPEÓN. 💙 pic.twitter.com/cKHLyMjybZ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 10, 2026

Con información de N+