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NAZA: Documental sobre Gaza Conmueve en Festival de Venecia y Rompe Récord de Ovación

El documental israelí de los directores de 'No Other Land' retrata la guerra en Gaza y hoy fue ovacionado durante 25 minutos por los asistentes

Naza-documental-israeli-gaza-de-que-trata-festival-venecia-record-aplausosFoto: Getty Images

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NAZA, el documental que sacudió Venecia con 25 minutos de ovación, revela los sistemas detrás de la guerra en Gaza. Un testimonio poderoso que no puedes perderte.

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