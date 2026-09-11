Seguridad

Reclutar Menores con Fines Criminales Ya es Delito en Sinaloa; Así se Castigará

El Congreso local aprobó reformas la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal

Los menores son reclutados por organizaciones criminales en SinaloaFoto: Cuartoscuro
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Así Castiga Sinaloa Reclutamiento de Menores con Fines Criminales: Código Penal Local lo Cataloga como Delito