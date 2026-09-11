Detienen a Pareja y Aseguran Droga Durante Cateos en Piedras Negras, Coahuila

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con otras corporaciones policiacas, realizaron diversos cateos en Piedras Negras, donde lograron detener a una pareja y asegurar distintas cantidades de droga.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades realizaron diligencias en varios inmuebles como parte de las investigaciones y acciones de seguridad implementadas en distintos sectores del municipio.

Durante la tarde del miércoles, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la colonia Doña Pura en Piedras Negras, donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Guardia Nacional, SEDENA y Policía Estatal realizaron cuatro cateos de manera simultánea.

Las autoridades ingresaron a cuatro viviendas con el apoyo de binomios caninos, como parte de las acciones de investigación y seguridad implementadas en este sector de Piedras Negras. De manera preliminar, vecinos señalaron que los inmuebles presuntamente eran utilizados para la venta de droga.

Otro cateo se realizó en la colonia Ramos Arizpe, donde las autoridades aseguraron poco más de 13 kilogramos de metanfetamina. En este operativo no se reportaron personas detenidas y las diligencias forman parte de las investigaciones y trabajos de inteligencia realizados por elementos de la Fiscalía.

Tanto la droga asegurada como las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará las acciones legales correspondientes ante un juez de control.