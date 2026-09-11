Seguridad

Detienen a Pareja y Aseguran Droga Durante Cateos en Piedras Negras, Coahuila

Autoridades aseguraron más de 13 kilogramos de metanfetamina en una casa ubicada en la colonia Ramos Arizpe

Detienen a Pareja y Aseguran Droga Durante Cateos en Piedras NegrasElementos de distintas corporaciones realizaron cuatro cateos de manera simultánea. Foto: Archivo N+

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