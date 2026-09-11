Seguridad

Alistan Operativo de Seguridad para El Grito de Independencia en Guadalajara

Elementos de Protección Civil realizarán un despliegue para resguardar a las y los tapatíos durante las celebraciones en las calles del Centro Histórico

Operativo de seguridadOperativo de seguridad del Grito de Independencia en Guadalajara. Foto: N+

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