Alistan Operativo de Seguridad para El Grito de Independencia en Guadalajara

Más de dos mil 100 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil y Bomberos, SAMU, así como de la Comisaría de Guadalajara y otras dependencias municipales, se desplegarán en el Centro Histórico de Guadalajara para garantizar condiciones de seguridad y movilidad durante los festejos por el aniversario de la Independencia de México. Para ese día se prevé una afluencia de más de 50 mil personas.

Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, informó: “Tendremos diferentes eventos aquí en la zona del centro, por supuesto, en la Plaza de la Liberación, en la Plaza de Armas y las inmediaciones de Catedral, Plaza GDL, estaremos con bastantes eventos”.

Las actividades en el primer cuadro de la ciudad comenzarán en punto de las 17 horas y concluirán alrededor de la 1 de la madrugada.