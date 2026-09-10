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Rosalía Está en Pláticas para Saltar a Hollywood de la Mano de Javier Bardem

Tras su papel en 'Euphoria', la cantante Rosalía podría dar su gran salto a Hollywood en 'Wet', junto a Javier Bardem y Rebecca Ferguson

rosalia-negociaciones-pelicula-wet-javier-bardemFoto: Getty Images

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Rosalía podría dar el salto a Hollywood en 'Wet' junto a Javier Bardem y Rebecca Ferguson. ¿Será este su gran debut en la gran pantalla? Descubre más sobre este emocionante proyecto.

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