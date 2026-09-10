Rosalía Está en Pláticas para Saltar a Hollywood de la Mano de Javier Bardem

Rosalía está viviendo uno de sus mejores momentos como artista, con su gira Lux, y una temporada de premios a la vuelta de la esquina, con la que seguramente llegarán varias nominaciones.

Pero para la catalana, el límite es el cielo y ahora podría estar preparando su gran debut en Hollywood de la mano de Javier Bardem y Rebecca Ferguson.

La intérprete de "La Perla" inició pláticas para sumarse al elenco de Wet, largometraje dirigido por Alma Har'el en el que también negocian su participación Bardem y Ferguson, informó Deadline.

Los tres intérpretes se encuentran "en negociaciones iniciales" para el proyecto, que fue presentado en el mercado del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Si las conversaciones avanzan, la cinta representaría el salto formal de la artista española a una producción de Hollywood, tras su breve aparición en Dolor y gloria (2019), de Pedro Almodóvar, y un papel secundario en la tercera temporada de Euphoria.

Aún se desconocen detalles sobre el personaje que interpretaría Rosalía, aunque fuentes citadas por Deadline adelantan que se trataría de un rol clave para el desarrollo de la historia.

El guion fue escrito por Har'el junto con Christian Stangeby, y según personas cercanas al proyecto, la trama seguiría una línea similar a la de Succession: una familia que se disputa el control de un imperio de comunicación, con la acción desarrollándose a bordo de un yate de lujo.

Javier Bardem y Rebecca Ferguson figuran igualmente entre los nombres en negociaciones para unirse al reparto.

Se suman a la lista Connor Storrie, protagonista de la serie Heated Rivalry, y Odessa A'zion, quien ganó visibilidad tras Marty Supreme (2025).

Alma Har'el dirigió previamente Honey Boy (2019), protagonizada por Shia LaBeouf, que pasó por los festivales de Toronto y Sundance.

Esta noticia llega justo cuando Rosalía se prepara para cerrar el Lux Tour, que completó más de 50 conciertos por Europa y América. Sus últimas dos fechas están programadas en Miami, los días 14 y 16 de septiembre.