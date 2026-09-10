Lluvias Fuertes con Posibles Granizadas Azotarán la CDMX el Viernes, Alerta el SMN

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un viernes de lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo para el Valle de México y la Megalópolis.

Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima adverso de mañana será generado por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, que además ocasionarán lluvias en Querétaro, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

El SMN detalló que por la mañana habrá cielo parcialmente nublado con ambiente fresco, así como frío en las zonas altas.

Mientras que en el transcurso de la tarde, se registrará ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México.

Dichas condiciones “se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo”, advirtió.

Adicionalmente, el Meteorológico Nacional previó una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados, y una máxima de 24 a 26 grados, además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

En las imágenes puedes encontrar las condiciones del tiempo para hoy y los siguientes 3 días en la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/GqipSxza28 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

En este panorama, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la ciudadanía aplicar las medidas de autocuidado correspondientes.

En caso de precipitaciones, aconsejó no intentar cruzar ríos, arroyos, vados, calles inundadas ni corrientes de agua, pues la fuerza del agua puede arrastrar a personas o vehículos.

También recomendó no transitar por zonas inundadas, porque puede haber cables sumergidos con energía eléctrica; no acercarse a postes ni instalaciones eléctricas; procurar no usar equipos electrónicos en caso de tormentas eléctricas y buscar refugio en edificaciones seguras, en caso de estar en el exterior.

Finalmente, en caso de vientos fuertes, pidió evitar ventanales; alejarse de árboles, anuncios, postes y estructuras ligeras; asegurar macetas, láminas o cualquier otro objeto; conducir con extrema precaución porque las ráfagas pueden afectar la estabilidad del automóvil.

SPB