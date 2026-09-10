Pronóstico del tiempo

Lluvias Fuertes con Posibles Granizadas Azotarán la CDMX el Viernes, Alerta el SMN

El clima adverso de mañana será ocasionado por un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica

Personas se proteger con paraguas de la lluvia al sur de la CDMX el 6 de septiembre de 2026. Foto: CuartoscuroPersonas se proteger con paraguas de la lluvia al sur de la CDMX el 6 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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