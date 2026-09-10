Salud

SCJN Autoriza Uso de Cannabis en Preparación de Alimentos para Autoconsumo Recreativo

El asunto llegó a la Corte tras una denuncia ciudadana en la que se señalaba a la Cofepris de imponer restricciones excesivas

El pleno de la SCJN. Foto: N+El pleno de la SCJN. Foto: N+
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