Termina Brote de Ciclosporosis en Estados Unidos que Causaba Diarrea Explosiva

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han declarado el fin del brote de ciclosporosis. Más de 20 estados reportaron casos de esta parasitoris provocada por el protozoario Cyclospora cayetanensis.

La infección, que provocaba una diarrea explosiva como se le llama popularmente por sus efectos, se adquiría al consumir alimentos contaminados con el microorganismo. En el camino hacia su control, se señaló como responsable a las lechugas provenientes de México que comercializa la empresa Taylor Farms.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se ha mostrado convencida de que las granjas de Guanajuato que suministran a Taylor Farms fueron el origen del brote. Sin embargo, las autoridades sanitarias de México han negado este señalamiento en repetidas ocasiones.

El brote, que se extendió por varios meses, es el más grave que se haya registrado en los últimos de ciclosporosis. No obstante, es común que haya un alza en los casos cada verano. Especialistas coincidieron en que el brote de 2026 se distinguió por su amplitud, así como por empezar varias semanas antes de lo habitual.

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La ciclosporosis rara vez amerita hospitalización. No obstante, puede tornarse grave en pacientes con comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos y adultos mayores.

Además de constantes líquidos, esta infección se trata con una combinación de trimetoprima y sulfametoxazol. Estos antibióticos suelen ser vendidos en conjunto bajo el nombre comercial Bactrim.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hubo más de 11 mil contagios confirmados y 500 pacientes requirieron hospitalización. El brote cobró la vida de dos personas.

Originalmente, el protozoario Cyclospora cayetanensis fue descubierto a finales del siglo XX en América, pero circula por todo el mundo. En México ha sido responsable de varios brotes entre turistas, especialmente en la Riviera Maya, que han reportado malestares una vez que han vuelto a sus países de origen. En cambio, entre los pacientes mexicanos es una infección infradiagnosticada.