Salud

Termina Brote de Ciclosporosis en Estados Unidos que Causaba Diarrea Explosiva

Más de 11 mil personas fueron diagnosticadas; aunque se señaló a granjas de México por el brote, no se comprobó el origen

Lechuga de Taylor FarmsTermina brote de ciclosporosis en Estados Unidos. Foto: Reuters

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