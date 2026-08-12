Descartan Brote de Ciclosporiasis en Jalisco; Así lo Puedes Prevenir

Especialistas en epidemiología del Hospital Civil de Guadalajara y de Farmacobiología del CUCEI, afirman que no hay un brote de ciclosporiasis. O mejor conocido como ‘diarrea explosiva’.
De acuerdo con los especialistas, en Jalisco se han presentado solo dos casos de ciclosporiasis, pero fueron de personas que viajaron al extranjero. Aun así, recomiendan reforzar las medidas de higiene, como el lavado de manos y el lavado de alimentos, particularmente si son consumidos crudos.
Además, de extremar precauciones en menores de cinco años y adultos mayores. Se recomienda busca atención médica en caso de más de dos días de evacuaciones diarreicas frecuentes.