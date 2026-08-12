Salud

Descartan Brote de Ciclosporiasis en Jalisco; Así lo Puedes Prevenir

Los especialistas recomendaron reforzar las medidas de higiene pese a que no hay brote de ciclosporiasis en el estado.

Sala de emergencia en Hospital Civil GuadalajaraLa pacientes detectadas con diarrea explosiva en Jalisco ya están fuera de peligro. Foto: N+

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Especialistas descartan brote de ciclosporiasis en Jalisco. Solo 2 casos importados.

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