Sin Casos de “Diarrea Explosiva” en Chihuahua; Recomiendan Cuidar Higiene

La llamada “diarrea explosiva” ha generado preocupación en los últimos días, principalmente por un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, relacionado con el consumo de lechuga iceberg contaminada, que ha afectado a más de mil 600 personas durante este verano.

Expertos de la salud señalan que se trata de una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados.

En México, la Secretaría de Salud ha confirmado 33 casos de ciclosporiasis; sin embargo, en Chihuahua no se tiene registro de casos relacionados con este brote.

¿Qué Medidas Toma la Ciudadanía?

Ante este panorama, se buscó conocer qué tanto sabe la ciudadanía sobre esta enfermedad y, sobre todo, qué medidas toma para evitar infecciones gastrointestinales.

Algunos ciudadanos señalaron que, como parte de sus medidas de prevención, acostumbran lavar y desinfectar frutas y verduras, además de mantener una higiene constante de manos, especialmente antes de comer, y evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos en la calle.

No Hay Alerta en Chihuahua

Gilberto Baeza, secretario de Salud del Estado, señaló que, por el momento, no hay una alerta en Chihuahua, pero llamó a la población a no bajar la guardia y mantenerse atenta ante cualquier síntoma. Asimismo, recomendó tomar abundante agua y no automedicarse.