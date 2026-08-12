Salud

Sin Casos de “Diarrea Explosiva” en Chihuahua; Recomiendan Cuidar Higiene

Autoridades de salud descartan una alerta en Chihuahua por casos de “diarrea explosiva”; sin embargo, exhortan a la población a mantener una buena higiene al preparar alimentos.

No Hay Alerta en ChihuahuaNo Hay Alerta en Chihuahua. Foto: N+

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Sin casos de diarrea explosiva en Chihuahua, pero no bajes la guardia. Mantén la higiene al preparar alimentos y evita infecciones.

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