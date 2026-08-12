Denuncian Ante FGR Presunta Negligencia Médica tras Cirugía en IMSS de Veracruz

La mañana de este miércoles 12 de agosto, Kenia Sánchez denunció una presunta negligencia médica contra su hermana Karina, de 34 años, quien fue intervenida quirúrgicamente en la columna el pasado 28 de marzo del año en curso.

La denunciante indicó que el procedimiento quirúrgico se llevó a cabo en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz. Ante la situación, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos médicos, señalados como los presuntos responsables.

Kenia informó que un médico residente fue quien le notificó que hubo una complicación en la cirugía, ya que había tenido una ruptura de duramadre, por lo cual la paciente no podía moverse y que debía permanecer en reposo absoluto para evitar que continuara la fuga del líquido cefalorraquídeo.

Me dijo que habían tenido una complicación de la cirugía, porque habían tenido ruptura de duramadre, que no podía moverse, que tenía que estar en reposo absoluto para que no continuara la fuga de líquido.

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Familiares interpusieron denuncia ante la FGR y piden que se atienda a la paciente

Después de esa primera operación y continuar con síntomas de dolor y sin poder moverse, se le intervino por segunda ocasión; sin embargo, hasta este día la paciente continúa con síntomas y lleva en cama por lo menos cuatro meses, por lo que necesita una tercera cirugía.

Hasta el día de hoy, mi hermana necesita una tercera cirugía; es una persona joven, en edad productiva y ahorita lleva, pues, más de cuatro meses en cama. Los doctores en ningún momento hablaron con nosotros.

La paciente Karina Sánchez señala que no se encuentra bien de salud; por ello están exigiendo que se realice una tercera operación y que lo antes posible sus síntomas mejoren y los dolores desaparezcan. Esa presión la reflejaron interponiendo la denuncia ante la FGR.