Salud

Denuncian Ante FGR Presunta Negligencia Médica tras Cirugía en IMSS de Veracruz

Tras una cirugía realizada en la UMAE 14 del IMSS, familiares de Karina Sánchez denunciaron ante la FGR una presunta negligencia médica. La paciente lleva cuatro meses en cama.

Denuncian Ante FGR Presunta Negligencia Médica tras Cirugía en IMSS de VeracruzFamiliares indican que la paciente lleva cuatro meses en cama, pues necesita una tercer cirugía. Foto: N+

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Karina Sánchez lleva cuatro meses en cama tras cirugía en IMSS Veracruz. Familiares acusan negligencia médica y piden intervención urgente.

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