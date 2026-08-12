Niños Futbolistas de Tijuana Regresan a México tras Quedar Varados en Colombia

Los niños futbolistas de Tijuana regresaron a México luego de quedar varados en Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026, así lo confirmó en redes sociales Leyendas Obeliz FC, equipo al que pertenecen.

Los miembros de la delegación llegaron en tres vuelos con destino a Cancún, CDMX y Monterrey, luego de las gestiones para llevar a cabo su regreso al país.

¿Cuántos niños futbolistas de Tijuana de Obeliz regresaron a casa?

El equipo de Obeliz FC precisó que 35 integrantes, entre ellos 12 niños, ya se encuentran en México.

Puntos clave para su rescate y regreso a México

Luego de sufrir la cancelación previa de 12 vuelos, los niños futbolistas de Tijuana, equipo técnico y sus acompañantes tuvieron que dividirse en tres grupos para aterrizar en Cancún, Monterrey y la Ciudad de México.

Viaje de emergencia por carretera

Una odisea experimentaron los niños futbolistas de Tijuana, previamente a su llegada al país, ya que tuvieron que realizar un viaje de emergencia en carretera debido a que el aeropuerto de Armenia en Colombia cerró operaciones por daños estructurales, y los menores de edad, en su mayoría de 11 años, junto con sus entrenadores se trasladaron por más de 9 horas hacia Bogotá para poder acceder a un vuelo.

Así fue la repatriación de niños futbolistas de Tijuana

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Embajada de México en Colombia Apoya a Equipo Infantil de Futbol Varado tras Sismo

El regreso de los niños futbolistas de Tijuana se concretó por la intervención de la Embajada de México en Colombia, gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

También recibieron apoyo económico de fundaciones solidarias como la Fundación Fuente de Sabiduría para costear los pasajes.

Niños futbolistas de Tijuana se coronaron en Colombia

Antes de la tragedia por el terremoto de 7.4 en Colombia los niños futbolistas de Tijuana se coronaron campeones del torneo Internacional Futsal Kids en el Coliseo del Café en Armenia.

Hoy, ya están de vuelta en México para poder reunirse con sus familias en Tijuana.

HVI