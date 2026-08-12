Internacional

Niños Futbolistas de Tijuana Regresan a México tras Quedar Varados en Colombia

Los miembros del equipo llegaron en tres vuelos con destino a Cancún, CDMX y Monterrey, luego de las gestiones para llevar a cabo su regreso al país

Niños Futbolistas de Tijuana Regresan a México tras Quedar Varados en ColombiaIntegrantes del equipo Leyendas Obeliz. Foto: Redes sociales

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