Accidentes

Conductor de la Tercera Edad Atropelló a Más de 10 Personas en Zacatlán, Puebla

El sujeto ingresó a un espacio restringido en el Centro Histórico del Pueblo Mágico y perdió el control de la unidad impactando mesas con personas.

Choque Accidente Vehículo Sujeto Ebrio Zona Peatonal Centro Histórico Zacatlán PueblaConductor Ebrio Atropella Personas en Zona Peatonal del Centro Histórico de Zacatlán, Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Accidente en Zacatlán: Un conductor de la tercera edad pierde el control y atropella a varias personas. Entérate de lo ocurrido y las reacciones.

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