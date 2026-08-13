Conductor de la Tercera Edad Atropelló a Más de 10 Personas en Zacatlán, Puebla

Un automovilista de 74 años de edad arrolló a quince personas la tarde de este miércoles 12 de agosto de 2026, tras ingresar a alta velocidad al andador Benito Juárez, en el municipio poblano de Zacatlán.

El momento del atropellamiento quedó captado por una cámara de videovigilancia. En las imágenes se observa cómo el conductor de un Chevrolet Cavalier color azul avanza por el corredor Benito Juárez García, entre las calles Nicolás Bravo y Luis Cabrera Lobato, atropellando a varias personas que se encontraban en el lugar, a la altura de la cafetería Green Coffee.

Conductor ebrio atropella a 15 personas en Centro Histórico de Zacatlán, Puebla

Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las personas lesionadas. Algunas requirieron traslado al Hospital General de Zacatlán para recibir atención médica, mientras que varios de los presentes resultaron con crisis nerviosa.