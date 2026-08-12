Accidentes

Descartan Atropellamiento de un Niño en Puebla; Motociclista Embistió a un Perro

Un accidente vial movilizó a los cuerpos de emergencias en la Privada Centenario Sección 9 en Misiones de San Francisco en Coronango, Puebla.

Motociclista atropella a un perro en Coronango, Puebla.Motociclista atropella a un perro en Misiones de San Francisco. Foto: SSC Coronango

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Motociclista embiste a un perro en Coronango, Puebla. Se descarta atropello de niño. Policía exhorta a no difundir información no verificada y a pasear mascotas con precaución.

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