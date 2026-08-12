Descartan Atropellamiento de un Niño en Puebla; Motociclista Embistió a un Perro

La noche de este 11 agosto se movilizaron elementos de seguridad ante el reporte de un accidente vial, a pesar de que se difundió el presunto atropellamiento de un niño, confirmaron que se trató de un motociclista que embistió a un perro en Coronango, Puebla.

Luego del aviso a través del Servicio de Emergencias 9-1-1, elementos de la Policía Municipal de Coronango se trasladaron a la Privada Centenario, en la Sección 9 del conjunto habitacional de Misiones de San Francisco.

Motociclista atropella a una mascota en Coronango, Puebla

En el lugar encontraron a un joven menor de edad quien se encontraba lesionado tras haber derrapado a bordo de su motocicleta; De acuerdo a los hechos, el can se atravesó en su camino por lo que provocó su caída.

Minutos después arribó el personal de la Coordinación de Ambulancias y Servicios Médicos para atender al conductor lesionado quien presentaba diversas contusiones.

Asimismo, la mascota fue trasladada a una clínica veterinaria para recibir atención médica, luego de salir proyectada tras ser embestida por el motociclista.

Descartan atropellamiento de niño en Misiones de San Francisco

Los agentes de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango descartaron la versión de un atropellamiento de un niño y exhortaron a la ciudadanía a no difundir información no verificada que pueda generar alarma y confusión en la comunidad.

Además, se hace un llamado a la sociedad para que en caso de que deseen pasear a sus mascotas, lo hagan con responsabilidad, lo cual implica hacer uso forzoso de su correa en todo momento, recoger las heces fecales con bolsas y de ser posible, llevar agua para limpiar la orina. Estas pequeñas acciones ayudan a prevenir accidentes y a proteger la salud pública.

Con información de N+

MCS