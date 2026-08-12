Accidentes

Accidente en CDMX Hoy: Flamazo Deja Personas Heridas en la GAM

Servicios de emergencia se movilizaron por un flamazo por acumulación de gas en la alcaldía Gustavo A. Madero

Cuchilla la Joya, Gustavo A. Madero | Itzel Cruz AlanisServicios de emergencia en la alcaldía Gustavo A Madero, CDMX, por reporte de flamazo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en CDMX: Un flamazo deja heridos y una mujer con crisis nerviosa. Conoce los detalles del incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+