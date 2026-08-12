Accidente en CDMX Hoy: Flamazo Deja Personas Heridas en la GAM

La mañana de hoy, 12 de agosto de 2026, se registró un flamazo en una vivienda de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), el cual dejó saldo de dos hombres con quemaduras y una mujer con crisis nerviosa.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Norte 70-A, al cruce con Oriente 85, en la colonia La Joya.

Por estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) se movilizaron de inmediato al sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Flamazo por Acumulación de Gas Deja 2 Adultos Mayores Lesionados en la GAM

¿Qué pasó en La Joya?

De acuerdo con los primeros informes, se registró un flamazo por acumulación de gas en la cocina de la casa.

Habitantes del inmueble dijeron que ingresaron a dicha habitación y al prender los quemadores salió todo el gas acumulado y comenzaron las llamas.

El fuego alcanzó gran parte de la cocina, pero también parte de una recámara aledaña, donde el colchón, ropa y documentos se quemaron.

Trasladan a heridos al hospital

Debido a este accidente, dos hombres aparentemente de la tercera edad resultaron heridos con quemaduras.

Ante ello, paramédicos los trasladaron en una ambulancia del ERUM rumbo al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

Además, una mujer fue valorada en la zona por crisis nerviosa.

Policías de la Ciudad de México acordonaron el perímetro para las labores de los Bomberos CDMX, quienes controlaron la situación momentos después.

SPB