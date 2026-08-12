Motociclista Muere al Ser Atropellado Por Un Camión en Irapuato; Responsable Intentó Huir

Un hombre motociclista de alrededor de 30 años de edad perdió la vida tras ser arrollado por un camión tipo tolva cuando circulaba en la avenida prolongación independencia, a la altura de la colonia Nueva Reforma Agraria en Irapuato. El accidente ocurrió este pasado martes 11 de agosto, minutos antes de las 10:00 de la noche.

Según testigos la víctima, a bordo de una motocicleta roja y negra, quedó atrapado bajo la parte delantera del camión, sufriendo lesiones en distintas partes de su cuerpo.

El conductor del camión tipo tolva intentó darse a la fuga

Por lo que los hechos fueron denunciados al número de emergencias 911, mientras el conductor de la tolva intentaba darse a la fuga.

Elementos de las corporaciones de tránsito y Policía Municipal arribaron al lugar, donde fueron alertados sobre el intento de huída del presunto responsable.

Foto: N+

Por lo que las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, siendo localizado y detenido tras ingresar a una propiedad donde ocultó la unidad.

Familiares y amigos de la víctima presenciaron el levantamiento del cuerpo

Paramédicos que también atendieron el reporte, desde su llegada, le brindaron atención médica al motociclista, pero ya no contaba con signos vitales.

Por lo que la circulación fue bloqueada para que integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, realizaran la apertura de una carpeta de investigación.

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Familiares y amigos de la víctima, estuvieron presentes cuando el cuerpo fue levantado y trasladado a un anfiteatro en donde se le practicará la necropsia de ley en Guanajuato, Capital.

El presunto conductor responsable, fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes quienes se encargarán de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.