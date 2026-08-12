Accidentes

Motociclista Muere al Ser Atropellado Por Un Camión en Irapuato; Responsable Intentó Huir

Motociclista es atropellado por un camión tipo tolva, falleciendo en el lugar, en la prolongación Independencia en la colonia Reforma Agraria de Irapuato, el conductor responsable fue detenido.

Muere Motociclista al Ser Atropellado Por Un Camión en Irapuato, Guanajuato, Conductor Detenido.Muere Motociclista al Ser Atropellado Por Un Camión en Irapuato, Guanajuato, Conductor Detenido. Foto: N+

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Un motociclista muere atropellado por un camión tipo tolva en la colonia Nueva Reforma Agraria en Irapuato. El conductor intentó huir, pero fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

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