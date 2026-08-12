Topos Azteca Ya Ayudan a Buscar Sobrevivientes en Colombia: ‘Hay Todas las Posibilidades’

El grupo de rescatistas mexicanos Topos Azteca ya está en Colombia, donde colaborará con la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros, luego del terremoto magnitud 7.4 que azotó el país latinoamericano, el 10 de agosto de 2026.

“Nuestra misión en la vida es encontrar y salvaguardar la vida”, declaró hoy, 12 de agosto de 2026, Héctor Méndez, líder de Los Topos Azteca, en Cali, Colombia.

Héctor Méndez afirmó que “hay todas las posibilidades” de encontrar a más personas vivas por el reciente terremoto en Colombia, pues dijo que en Venezuela hubo rescates después de 29 días, en La Guaira: “Estamos en un periodo muy razonable".

Los Topos Azteca llegaron hoy a Colombia procedentes de Venezuela, donde colaboraron desde hace 41 días, tras los terremotos en La Guaira del 24 de junio de 2026, que causaron la muerte de más de 6,300 personas.

Méndez señaló que el grupo decidió viajar a Colombia en lugar de regresar a México, en cuanto se enteraron de lo que pasó: “Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos".

Cali, una de las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia

Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, con casi 100 personas fallecidas y decenas de edificios derrumbados o con daños.

Héctor Méndez declaró que se trata de “una situación fuera de lo normal”, por lo que pidió a los rescatistas hacer “un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos Ejército, somos policías y somos voluntarios".

Agregó que saben “hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados".

Cifra de muertos va en aumento por terremoto en Colombia

El Gobierno de Colombia actualizó hoy la cifra de muertos por el terremoto y hasta el nuevo corte, suman 239 fallecidos y 3,755 heridos. mientras sigue la búsqueda y rescate de cientos de personas atrapadas bajo los escombros, principalmente en Cali y Pereira, donde se cayeron varios edificios.

El grupo Topos Azteca nació por el terremoto en México de 1985, cuando un grupo de voluntarios comenzó las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros por el sismo de magnitud 8.1.

Mapa de Chocó, epicentro del terremoto en Colombia

Con información de N+ y EFE.

RMT