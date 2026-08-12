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Topos Azteca Ya Ayudan a Buscar Sobrevivientes en Colombia: ‘Hay Todas las Posibilidades’

“Nuestra misión en la vida es encontrar y salvaguardar la vida”, afirman los Topos Azteca, en Colombia

Topos Azteca ya están en ColombiaTopos Azteca ya están en Colombia. Foto: Facebook Alcaldía de Cali

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Topos Azteca ya en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4. Su misión: salvar vidas. Héctor Méndez asegura que aún hay esperanza de rescatar sobrevivientes.

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