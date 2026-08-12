México Envía Ayuda y Militares a Colombia para Apoyar en Rescate tras Terremoto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este miércoles 12 de agosto de 2026 se envió ayuda humanitaria a Colombia, país afectado por un potente terremoto magnitud 7.4 que dejó decenas de muertos y cientos de heridos, así como una estela de devastación en varias regiones.

“El día de hoy sale ayuda para Colombia. Ayer, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos pidieron algunos temas específicos por parte del Gobierno de Colombia”, notificó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera.

Posteriormente, precisó que a las 7:11 y a las 7:40 horas de este miércoles salieron dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo a Pereira, Colombia.

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Ayuda humanitaria y envío de militares

En los aviones, detalló, se enviaron 854 despensas, que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria.

“Y van también elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores”, agregó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, los siguientes días se hará el envío de más apoyo para los pobladores afectados por el temblor del pasado 10 de agosto.

“12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas, que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se envía agua, se envían también medicamentos. Salieron ya temprano y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia”, abundó.

Posteriormente, en un comunicado, la Cancillería y la Defensa precisaron que hoy partieron a territorio colombiano 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

Detallaron que se enviarán 2 mil 562 despensas (58.5 toneladas), que contienen alimentos no perecederos, las cuales serán transportados vía aérea mediante tres vuelos logísticos los días 12 ,13 y 14 de agosto de 2026.

“La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en situación de alerta al agrupamiento de Ayuda Humanitaria ‘Cali’, con un efectivo de 255 militares especialistas, del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y 20 binomios canófilos para ser desplegados a Colombia en auxilio de la población vulnerada en caso necesario”, dio a conocer.

Añadió que se mantiene en reserva en el Centro Estratégico Militar de Acopio agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos.

Llegan Topos a territorio colombiano

Por otra parte, este mismo miércoles llegó a la ciudad de Cali la brigada mexicana de socorristas Los Topos, para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto.

Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días por los dos potentes terremotos de La Guaira; fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

De acuerdo con cifras del presidente colombiano Abelardo De la Espriella, que declaró duelo nacional de tres días, se contabilizan al menos 181 personas fallecidas.

Sin embargo, autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros, principalmente en Cali y Pereira.

Con información de N+ y EFE.

SPB