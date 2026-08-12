Sociedad

México Envía Ayuda y Militares a Colombia para Apoyar en Rescate tras Terremoto

La presidenta Claudia Sheinbaum detalla el envío de ayuda humanitaria a Colombia tras potente sismo

Envío de ayuda humanitaria de México a Colombia. Foto: DefensaEnvío de ayuda humanitaria de México a Colombia. Foto: Defensa

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México envía ayuda a Colombia tras terremoto de 7.4. Aviones con despensas y militares ya están en camino para apoyar en el rescate. Descubre más sobre esta misión humanitaria.

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