Presidente de Colombia Declara Duelo Nacional de Tres Días por Víctimas de Sismo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que el pasado lunes golpeó varias partes del país y deja cerca de 240 muertos, según las autoridades regionales, informó este miércoles el gobierno.

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.

Por esa razón, durante tres días, a partir de este miércoles 12 de agosto, "se izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familias Siguen Cavando entre Escombros por sus Seres Queridos tras Terremoto en Colombia

Luto en Colombia

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia", hechos que además "entristecen a todo un país".

El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 07:34 hora local y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia.

La tragedia también se extendió a los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, en las regiones del suroeste y el centro de Colombia.

Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos.

Mientras tanto, sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.

ICM