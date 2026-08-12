Internacional

Presidente de Colombia Declara Duelo Nacional de Tres Días por Víctimas de Sismo

El gobierno manifestó su profundo dolor por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el eje cafetero del país

Equipos de rescate y voluntarios laboran en un edificio caído en Pereira, ColombiaEquipos de rescate y voluntarios laboran en un edificio caído en Pereira, Colombia. Foto: Reuters

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