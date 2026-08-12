Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 12 de Agosto 2026

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados este miércoles en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Estás preparado para un sismo? Hoy, 12 de agosto, México registró varios temblores. Descubre los detalles y cómo armar tu mochila de emergencia.

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