Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 12 de Agosto 2026

Este miércoles 12 de agosto de 2026, México amaneció con nuevos sismos en diferentes estados, por lo que aquí te informamos cuál fue su magnitud y epicentro, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

También te compartimos los consejos de los expertos sobre lo que debe contener tu mochila de emergencia, para que estés preparado en caso de temblor.

Y es que los últimos días se han registrado varios sismos en México y en otros países, como en Colombia, donde el pasado lunes un devastador temblor magnitud 7.4 dejó decenas de muertos, cientos de heridos y graves daños en casas, edificios e infraestructura del país.

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Temblores hoy 12 de agosto

Según información del Sismológico Nacional, este miércoles 12 de agosto de 2026 han ocurrido los siguientes sismos en el país:

01:22 horas: Sismo magnitud 4.0 a 101 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

05:56 horas: Sismo magnitud 4.5 a 85 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

06:14 horas: Sismo magnitud 4.4 a 121 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 121 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 12/08/26 06:14:48 Lat 14.27 Lon -93.20 Pf 15 km pic.twitter.com/LOPIVRlYkS — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 12, 2026

Mochila de emergencia

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de tu casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

SPB