Astronomía

¿Cómo Ver las Perseidas Hoy en México y Cuál Es la Hora Ideal? Científico Da Recomendaciones

El fenómeno astronómico alcanzará su máxima actividad en agosto; te contamos a qué hora y cómo verlo

Lluvia de estrellas PerseidasLluvia de estrellas Perseidas. Foto: Reuters

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