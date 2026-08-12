¿Cómo Ver las Perseidas Hoy en México y Cuál Es la Hora Ideal? Científico Da Recomendaciones

Mientras España se prepara para observar un eclipse total de Sol, en México el cielo ofrecerá otro espectáculo astronómico, que será la lluvia de meteoros de las Perseidas, en N+ te contamos cuál es la hora ideal para verla, según un científico.

Este fenómeno, considerado por la NASA como una de las lluvias de meteoros más visibles del año, podrá observarse desde México si las condiciones del cielo son favorables.

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Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos que dejó el cometa Swift-Tuttle durante su recorrido alrededor del Sol. El material desprendido, compuesto por partículas de hielo, polvo y roca, entra en contacto con la atmósfera terrestre y genera los trazos luminosos que pueden verse en el cielo.

El nombre de esta lluvia de meteoros está relacionado con la constelación de Perseo, dirección desde la que aparentemente surgen buena parte de estos objetos.

En condiciones ideales podrían observarse alrededor de 100 meteoros por hora. Sin embargo, desde un sitio oscuro lo habitual sería alcanzar una cantidad menor, cercana a 30 por hora.

¿A qué hora y cómo ver las Perseidas hoy en México?

Aunque no existe una hora única en la que deba comenzar la observación, el especialista Alejandro Farah, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, recomienda prestar especial atención al cielo entre las 22:00 y las 04:00 horas.

La observación puede comenzar desde que oscurece, pero permanecer varias horas permite aumentar las posibilidades de detectar meteoros.

Para disfrutar mejor el espectáculo, el especialista recomienda buscar un sitio cómodo, llevar agua y alimentos y permanecer en un lugar lo más oscuro posible.

La contaminación lumínica de las grandes ciudades dificulta la observación, pero no impide completamente que aparezcan algunos meteoros.

En zonas urbanas pueden llegar a distinguirse los objetos más brillantes, aunque probablemente serán muchos menos que los visibles desde un sitio alejado de las luces artificiales.

Por ello, quienes tengan la posibilidad pueden desplazarse a un lugar con poca iluminación y un horizonte despejado.

Para observar las Perseidas se recomienda hacerlo a simple vista, ya que los telescopios y binoculares reducen el campo de visión y dificultan abarcar una mayor parte del cielo.

La clave será encontrar un espacio oscuro, recostarse cómodamente y dirigir la mirada hacia el cielo durante varios minutos. A diferencia de otros fenómenos que pueden ocurrir en un momento específico, la lluvia de meteoros puede disfrutarse durante buena parte de la noche y a lo largo de varios días.

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