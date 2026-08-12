Seguridad

Incendio Consume Sala y Cocina de Casa en Lerdo, Durango

El incendio consumió la cocina y sala de la casa ubicada en la comunidad de Villa Juárez en Lerdo

El incendio consumió la cocina y sala de la casa ubicada en la comunidad de Villa Juárez en LerdoBomberos de Ciudad Lerdo lograron controlar el incendio. Foto: N+

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Bomberos de Ciudad Lerdo lograron controlar el incendio de la casa en Villa Juárez

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