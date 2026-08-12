La mañana de este 12 de agosto del 2026, elementos del bomberos de Ciudad Lerdo, Durango, se movilizaron hasta la avenida Degollado, en la comunidad de Villa Juárez, después de recibir el reporte sobre el incendio de una casa.

Al llegar al lugar, los bomberos localizaron que aún se encontraban brasas y había presencia de humo en el interior del inmueble, por lo que de inmediato procedieron a sofocar el fuego y realizar las labores de enfriamiento correspondientes.

Incendio consume sala y cocina de casa

Como resultado del incendio, se reportó la pérdida total de la cocina y la sala de la vivienda. La propietaria, la señora Heidi Palacios López, no sufrió lesiones, ya que logró salir del domicilio a tiempo y ponerse a salvo.

Elementos recomendaron mantener puertas y ventanas abiertas para favorecer la ventilación del inmueble y evitar la acumulación de humo. Para las labores de extinción y enfriamiento, los bomberos utilizaron una línea de 30 metros y aproximadamente 10 mil litros de agua.