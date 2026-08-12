Seguridad Autoridades Catean Inmueble de Almacenamiento y Venta de Gas LP Presuntamente Ilegal en Veracruz En José Azueta, se mantiene la movilización de fuerzas del orden por el cateo, aseguramiento y resguardo de una planta de almacenamiento y venta de gas LP presuntamente de procedencia ilícita. Guardia Nacional asegura gasera presuntamente ilegal en Veracruz. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Guardia Nacional resguarda gasera en José Azueta, Veracruz, por presunta venta ilegal de gas LP. Operativo en curso en la carretera Sayula de Alemán-Ciudad Alemán. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 12 ago 2026 | 10:44 CST Actualizado hace 7 horas

En el municipio de José Azueta, en el estado de Veracruz, se está realizando un acordonamiento en este inmueble. Y es que autoridades federales y la Guardia Nacional aseguraron un inmueble utilizado presuntamente para el almacenamiento y venta ilegal de combustible sobre el tramo carretero Sayula de Alemán- Ciudad Alemán, esto al sur del estado de Veracruz. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cateo Termina en Aseguramiento de 11 Mil Litros de Gas LP en Tuxpan, Veracruz; Hay un Detenido

Según los datos recabados en el lugar de los hechos, estas acciones son resultado de los operativos recientes contra el mercado ilícito de hidrocarburos. Para ser más puntual este establecimiento de gas presuntamente clandestino, se ubica en el kilómetro 43+500 en la carretera Sayula de Alemán-Tierra Blanca.

Establecido justo a este punto de distribución se gas se encuentra un comercio de comida, donde el propietario refiere que este operativo inició desde las primeras horas del pasado martes 11 de agosto. otros habitantes de la zona aseguran que esta gasera lleva varios años operando en este lugar.

Autoridades de la Guardia Nacional mantienen acordonada la zona

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado acerca de este operativo ni del aseguramiento realizado en este lugar, el cual funcionaba como distribuidora de gas LP presuntamente ilegal.

En el establecimiento se pueden apreciar aseguradas las bombas, así como también una pipa y una bodega. En el punto existe un cordón de seguridad instalado por los elementos policíacos que mantienen bajo resguardo el inmueble.

Se espera que en las próximas horas estén arribando al lugar autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto para efectuar las diligencias correspondientes como parte de la investigación en contra del establecimiento.

Al momento se puede asegurar es que este operativo sí se está realizando en las instalaciones, las cuales permanecen bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, donde presuntamente distribuía gas LP de manera ilegal.

FGR realiza cateo en gasera del sur de Veracruz