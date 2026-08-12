Seguridad

Autoridades Catean Inmueble de Almacenamiento y Venta de Gas LP Presuntamente Ilegal en Veracruz

En José Azueta, se mantiene la movilización de fuerzas del orden por el cateo, aseguramiento y resguardo de una planta de almacenamiento y venta de gas LP presuntamente de procedencia ilícita.

Guardia Nacional asegura gasera presuntamente ilegal en VeracruzGuardia Nacional asegura gasera presuntamente ilegal en Veracruz. Foto: N+

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Guardia Nacional resguarda gasera en José Azueta, Veracruz, por presunta venta ilegal de gas LP. Operativo en curso en la carretera Sayula de Alemán-Ciudad Alemán.

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