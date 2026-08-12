¿Cuándo Será el Próximo Eclipse Solar en México? Día y Año de la Siguiente Fase Total

Hoy diferentes zonas del mundo quedarán en oscuridad por el eclipse solar total del 12 de agosto 2026, lo cual ha hecho que las personas se pregunten cuándo será el próximo en México y acá te traemos todas las fechas para que sepas cada cuánto hay.

Este día, la Luna tapará el Sol por completo para la vista de los humanos y este fenómeno podrá vivirse en España, un pequeña parte de Portugal, el norte de Rusia, Islandia y Groenlandia, lugares que quedarán en oscuridad.

Mientras que en algunas zonas del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá y casi todos los países de Europa podrán presenciarlo de manera parcial, de ahí que sea un momento muy especial para los humanos.

Por ello y debido a su rareza, a continuación te traemos todas las fechas en las que la Luna se pondrá en medio del Sol y la Tierra en los próximos años y cuándo será el próximo eclipse solar en México.