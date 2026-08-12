¿Cuándo Será el Próximo Eclipse Solar en México? Día y Año de la Siguiente Fase Total
Después del que se suscitará este 12 de agosto, conoce las fechas de los próximos eclipse solares y cuántos habrá en México
Después del que se suscitará este 12 de agosto, conoce las fechas de los próximos eclipse solares y cuántos habrá en México
Hoy diferentes zonas del mundo quedarán en oscuridad por el eclipse solar total del 12 de agosto 2026, lo cual ha hecho que las personas se pregunten cuándo será el próximo en México y acá te traemos todas las fechas para que sepas cada cuánto hay.
Este día, la Luna tapará el Sol por completo para la vista de los humanos y este fenómeno podrá vivirse en España, un pequeña parte de Portugal, el norte de Rusia, Islandia y Groenlandia, lugares que quedarán en oscuridad.
Mientras que en algunas zonas del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá y casi todos los países de Europa podrán presenciarlo de manera parcial, de ahí que sea un momento muy especial para los humanos.
Por ello y debido a su rareza, a continuación te traemos todas las fechas en las que la Luna se pondrá en medio del Sol y la Tierra en los próximos años y cuándo será el próximo eclipse solar en México.
Después de este 12 de agosto de 2026, el siguiente evento astronómico de este tipo se tiene pronosticado para el 2 de agosto de 2027 y alcanzará su fase total en el sur de España, el norte de África, incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, además de Arabia Saudita y Yemen.
Mientras que el eclipse parcial podrá observarse en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Medio Oriente, el sudeste asiático, el este de Canadá y el norte de Maine, en Estados Unidos, así como en los océanos Atlántico e Índico.
Luego de que el 8 de abril de 2024 se viviera este fenómeno en varias ciudades mexicanas como Mazatlán en Sinaloa, Torreón, Monclova y Piedras Negras en Coahuila y Durango, el próximo eclipse solar en México se podrá ver el 14 de enero de 2029.
Sin embargo este evento astronómico solo alcanzará su fase parcial, que es cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero al no estar perfectamente alineados, solo una parte del astro estará cubierta, adquiriendo una forma de media luna.
De acuerdo con diferentes pronósticos, los mexicanos tendrán que esperar varios años para volver a observar un fenómeno de este tipo en el país, pues el siguiente se presentará hasta el 30 de marzo del 2052, y el 23 de septiembre del 2071
De ahí que el que se vivió el pasado 8 de abril de 2024 haya sido muy especial, ya que tendrán que pasar casi 28 años para volver a ver este evento astronómico que deja en oscuridad a los lugares que se encuentran bajo la sombra de la Luna.
Después del que se suscitará este 12 de agosto, se tienen pronosticados 10 fenómenos de este tipo en sus diferentes fases, parcial, anular y total, hasta el 2030. Estas son las fechas de los siguientes:
Eclipse Solar Anular: 6 de febrero de 2027 | Visible en América del Sur, Antártida, Oeste y Sur de África.
Eclipse Solar Total: 2 de agosto de 2027 | Visible en África, Europa, medio oeste y sur de Asia.
Eclipse Solar Anular: 26 de enero de 2028 | Visible en el este de América del Norte, América del Sur, América Central, Oeste de Europa y Noroeste de África.
Eclipse Solar Total: 22 de julio de 2028 | Visible en el sudeste asiático, sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda.
Eclipse Solar Parcial: 14 de enero de 2029 | Visible en América del Norte y América Central.
Eclipse Solar Parcial: 12 de junio de 2029 | Visible en el Ártico, Escandinavia, Alaska, norte de Asia y norte de Canadá.
Eclipse Solar Parcial: 11 de julio de 2029 | Visible en el sur de Argentina y Chile.
Eclipse Solar Parcial: 5 de diciembre de 2029 | Visible en Sur de Argentina y Chile y Antártida
Eclipse Solar Anular: 1 de junio de 2030 | Visible en Europa, Norte de África, Medio Oeste, Asia, Ártico y Alaska.
Eclipse Solar Total: 25 de noviembre de 2030 | Visible en Sur de África, Sur de las Indias Occidentales, Australia y Antártida.
Con esta información, se espera que haya por lo menos dos eclipses por año, siendo el 2029 cuando se podrán ver más con cuatro fenómenos astronómicos.
PPP