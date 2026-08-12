¿Cuándo Fue el Último Eclipse Solar Total? El Día en el que México Quedó en Oscuridad

Hoy 12 de agosto de 2026, el mundo volverá a presenciar el fenómeno en el que la Luna tapará al Sol, por lo que las personas se preguntan cuándo fue el último eclipse solar total, y acá en N+ te recordamos el día en el que México quedó en oscuridad y las fechas de todos los fenómenos anteriores.

Para que disfrutes al máximo de este evento astronómico, en notas previas ya te contamos a qué hora será en México el inicio, punto máximo y fin, así como dónde puedes ver la transmisión en vivo de este gran momento.

¿Qué es un eclipse solar total?

Existen diferentes maneras en las que la Luna puede llegar a tapar al Sol para la vista de los humanos y dependiendo la forma en la que se alineen es el espectáculo que se puede observar, siendo los más atípicos el anular y el total. Estos son los tipos de eclipses:

Eclipse solar total. Ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, tapando por completo los rayos solares, de ahí que los lugares que se encuentran en el centro de la sombra de la Luna se oscurecen totalmente por algunos minutos.

Eclipse solar anular. La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero al estar más alejada no logra tapar por completo al astro y se observa como si un disco oscuro tapara a un disco brillante dejado como resultado un anillo de color naranja, llamado popularmente como "anillo de fuego" alrededor del satélite natural.

Eclipse solar parcial. Sucede cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero estos no están perfectamente alineados, por lo que solo una parte del Sol parecerá estar cubierta, adquiriendo una forma de media luna. Este tipo de eclipse será el que observarán hoy 12 de agosto algunos países como Canadá y Estados Unidos.

Eclipse solar híbrido. Debido a la curvatura de la superficie terrestre, a veces un eclipse puede alternar entre un eclipse anular y uno total a medida que la sombra de la Luna se desplaza por el globo.

Infografía de cómo se forma un eclipse solar. Imagen: N+

¿Cuándo fue el último eclipse solar total? Fechas

La última vez que la Luna tapó completamente al Sol de la Tierra fue el 8 de abril de 2024, fecha en la que varias ciudades de México, como Mazatlán en Sinaloa, Torreón, Monclova y Piedras Negras en Coahuila y Durango quedaron en oscuridad por más de cuatro minutos.

El último eclipse solar total de 2024 también se vivió en el centro de Estados Unidos y el este de Canadá, mientras que en otros lugares de México como la CDMX, Edomex, Guadalajara, Monterrey, lo pudieron disfrutar de forma parcial.

Estas son las fechas y lugares de los últimos eclipses solares totales:

8 de abril de 2024: Visible en México, Estados Unidos y Canadá.

14 de diciembre de 2020: Visible principalmente en el sur de Chile y Argentina.

2 de julio de 2019: Visible en el sur del Perú, Chile y Argentina.

21 de agosto de 2017: Visible de forma total en gran parte de Estados Unidos

9 de marzo de 2016: Visible en el sudeste asiático, Indonesia y el Océano Pacífico.

Estas son las fechas y lugares de los últimos eclipses solares de cualquier tipos que se han registrado:

Eclipse Solar Anular: 17 de febrero de 2026 | Visible en el Sur de Argentina y Chile, Sur de África y Antártida.

Eclipse Solar Parcial: 21 de septiembre de 2025 | Visible en el Océano Pacífico, Nueva Zelanda y Antártida.

Eclipse Solar Parcial: 29 de marzo de 2025 | Visible en el Noroeste de África, Europa y Norte de Rusia.

Eclipse Solar Anular: 2 de octubre de 2024 | Visible en el Océano Pacífico y el sur de Sudamérica.

Eclipse Solar Total: 8 de abril de 2024 | Visible en América del Norte y América Central.

Eclipse Solar Anular: 14 de octubre de 2023 | Visible en América del Norte, América Central y América del Sur.

En N+ te llevaremos el Liveblog del eclipse solar hoy 12 de agosto en el que podrás seguir todas las noticias de este gran evento astronómico y podrás ver las mejores fotos y videos en tiempo real del momento exacto en el que la luna cubra totalmente al sol.

PPP