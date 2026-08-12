Ciencia y Tecnología

¿Cuándo Fue el Último Eclipse Solar Total? El Día en el que México Quedó en Oscuridad

Checa las fechas de los últimos eclipses solares totales que se han visto desde la Tierra y los lugares donde han sucedido

Conoce Cuándo Fue el Último Eclipse Solar TotalDiferentes ciudades en México se oscurecieron en el último eclipse solar. Foto: Cuartoscuro
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